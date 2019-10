Ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Fraňková končí

Pardubice - Ředitelka pardubické nemocnice Štěpánka Fraňková končí, kvůli případu poškození zdraví novorozence ji k dnešku odvolalo představenstvo. O odvolání informoval na facebooku hejtman Martin Netolický (ČSSD). Další opatření budou následovat tak, aby se situace urychleně vrátila do standardní situace, uvedl.

"Jako zástupcům vlastníka, tedy Pardubického kraje, a zástupcům občanů kraje nám záleží na poskytování kvalitní, dostupné zdravotní péče lege artis (podle pravidel umění lékařského). Proto již není možné dále váhat, je třeba provést srozumitelné kroky, které pomohou vrátit důvěru veřejnosti v největší zdravotnické zařízení kraje," uvedl Netolický.

Pardubická nemocnice také čelí obvinění kvůli pooperačním komplikacím malého chlapce v roce 2017, který následně zůstal v takzvaném bdělém komatu. Obviněny jsou i lékařka a dvě zdravotní sestry z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Děvčátko narozené v červnu v pardubické nemocnici zřejmě nedostalo včas antibiotika proti nákaze streptokokem a ponese si trvalé následky. Při interním prověření případu nemocnice dospěla k tomu, že mohl nastat nesoulad mezi doporučeným a realizovaným odborným postupem. Minulý týden kvůli případu lékaři a primář novorozeneckého oddělení dostali výtky.

Podle vyjádření společnosti Nemocnice Pardubického kraje byla důvodem odvolání Fraňkové nespokojenost s manažerským řízením a snižující se kredibilita pardubické nemocnice. Kompetence odvolané ředitelky si rozdělili členové představenstva Tomáš Gottvald a Vladimír Ninger.

Ženu, které se děvče narodilo, před porodem odmítly přijmout nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové. Podle společnosti Nemocnice Pardubického kraje by zdravotní komplikace nemusely nastat v případě normálního transportu a včasného podání antibiotik před porodem. Žena trpěla streptokokovou infekcí, která se přenesla i na dítě.

Krajská nemocnice Rychnov nad Kněžnou rodičku nevyšetřila a nepřijala proto, že šlo o předčasný porod, rodička byla ve 33. týdnu těhotenství. "Pro péči o předčasně narozené novorozence jsou vybavena pouze specializovaná pracoviště, proto byla v rychnovské porodnici odkázána na vyšší pracoviště tak, aby nedošlo k časové prodlevě. Případ prověřuje policie, proto nebudeme sdělovat více informací," uvedla na dotaz ČTK mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová. Nemocnice Rychnov na svém webu uvádí, že vede porody od ukončeného 36. týdne těhotenství.

Mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor dnes ČTK řekl k případu jen to, že žena "neprošla příjmem fakultní nemocnice". "Bližší informace nebudeme s ohledem na probíhající vyšetřování sdělovat," řekl.

Ministerská kontrola se zaměří na kvalitu péče v porodnici a na novorozeneckém a dětském oddělení. "Je potřeba udělat vše pro to, aby se takové případy již neopakovaly," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Hejtman Netolický chce zjistit, co přijetí pacientky v Pardubické nemocnici předcházelo. "Proč občanka Vamberka z Královéhradeckého kraje nebyla ani vyšetřena ve své spádové nemocnici v Rychnově nad Kněžnou? Proč Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje pacientku nepřevezla do spádové Fakultní nemocnice Hradec Králové? Proč musela ve vozidle záchranky ujet 108 kilometrů?" ptá se na facebooku. Inicioval proto na tento čtvrtek schůzku, kde by si všechny zainteresované strany měly vyměnit informace, co se vlastně stalo.