Ředitelka LFŠ: Rádi bychom pozvali třeba Agnieszku Hollandovou

Uherské Hradiště - Posledními projekcemi, takzvanými nedělními bonusy, dnes v Uherském Hradišti skončil 45. ročník Letní filmové školy (LFŠ). Přehlídka začala 26. července, nabídla dvě stovky celovečerních snímků, většina z nich se reprízovala. Na přehlídku se akreditovalo asi 5400 návštěvníků, což je o 300 více než loni. Je to docela velký skok, několik let se množství návštěvníků drželo na podobné úrovni, řekla ČTK ředitelka LFŠ Radana Korená. V příštím roce by ráda pozvala zajímavé hosty, například polskou režisérku Agnieszku Hollandovou.

"Hostů, které bychom chtěli, je spoustu. Problematické je, že Letní filmová škola se koná uprostřed léta, to spousta autorů točí, nebo naopak čerpají dovolenou, je náročné na někoho dosáhnout, ale budeme se o to určitě snažit. Byli bychom moc rádi, kdyby přijela například Agnieszka Holland, která ještě na LFŠ nebyla. Ale máme takových jmen v rukávu spoustu, od září je začneme oslovovat a uvidíme, kdo zareaguje," uvedla Korená.

Letos na LFŠ přijel například režisér Hynek Bočan, herec Milan Lasica, polští režiséři Lech Majewski a Wojciech Smarzowski, rumunský filmař Catalin Mitulescu nebo ruský režisér Alexej German mladší.

"Z letošní filmovky máme velkou radost, nejen že se navýšil počet návštěvníků, ale všechny plánované filmy, besedy, hosté, diskuse, masterclass, vše, co jsme plánovali, to jsme odehráli, všechno se uskutečnilo, všechny koncerty, divadla. Moc mě to těší, protože je vidět, jak se náš tým v přípravných pracích zdokonaluje," uvedla ředitelka. Přehlídka je podle ní obrovskou akcí. "Program od rána do noci, deset dnů na téměř všech možných místech v Uherském Hradišti, letos už jich bylo 24, kde se něco dělo, tohle dát dohromady bez kolizí je umění. Jsem moc ráda, že se to podařilo," uvedla Korená.

Příští rok by pořadatelé z Asociace českých filmových klubů chtěli nabídnout novou programovou sekci. "Je ve stadiu příprav, věřím, že to bude něco, co zpestří program a možná projasní, kdo jsme my, co filmovku chystáme, jaké jsou naše názory a životní postoje," uvedla Korená. Přehlídka se podle ní může zlepšovat spíše jen co do kvality. "Co se týče množství sekcí jsme téměř na vrcholu, Hradiště není nafukovací a máme k dispozici pouze deset dnů a určitý počet objektů, kde se něco děje. Už nemáme moc velký manévrovací prostor. Chceme se zaměřit spíše na to, co tady třeba ještě nebylo nebo přivézt zajímavé hosty, vytáhnout filmové klenoty, připravit zajímavé kontexty a pokračovat v odborném programu, který se věnuje filmovému vzdělávání," řekla Korená. Příští 46. ročník LFŠ se uskuteční od 24. července do 2. srpna 2020.