Ředitelka Czech Press Phota si stojí za podobou soutěže

Ilustrační foto - V pražském Karolinu byla 15. ledna 2019 zahájena výstava The Best of Czech Press Photo, která se koná při příležitosti 25. výročí soutěže Czech Press Photo. Na snímku jsou zakladatelka soutěže a její bývalá ředitelka Daniela Mrázková (vlevo) a současná ředitelka Veronika Souralová. ČTK/Šimánek Vít