Ředitelé SŠ doufají v brzký návrat maturantů do škol a k praxi

Praha - Střední školy fungují ode dneška kvůli zhoršení epidemie covidu-19 opět v režimu distanční výuky jako na podzim. Rozvrhy pro výuku on-line ve srovnání s říjnem a listopadem zásadně nezměnily. Doufají, že alespoň maturanti se vrátí do lavic kolem poloviny ledna. Zejména praktická výuka by jim jinak mohla chybět k maturitním a závěrečným zkouškám. Vyplývá to z odpovědí zástupců středních škol na dotaz ČTK. Pololetní hodnocení jako problém nevidí, počítají s klasickým vysvědčením se známkami jako v jiných letech.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka se dalo zpřísnění opatření proti nemoci covid-19 vzhledem k nárůstu počtu nakažených očekávat. Rozhodnutí o přechodu na výuku na dálku po vánočních prázdninách ho proto nepřekvapilo. Školy podle něj mají nyní většinou stejné rozvrhy jako při distančním vzdělávání na podzim. "Nebyl důvod to měnit, protože to bylo nastavené, všechno to bylo vyzkoušené a funkční," řekl. Podobně se vyjádřila i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Opětovný přechod na výuku na dálku ředitele netěší. "Já doufám, že snad aspoň maturanty do školy pustí, protože to je už opravdu trošku zoufalá situace," uvedla Schejbalová. V Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, které vede, se sice nyní maturanti učí on-line podle rozvrhu s výjimkou tělocviku a mohou chodit na individuální konzultace. Podle ředitelky to ale nemůže nahradit klasickou výuku.

Za ještě větší problém považuje Zajíček absenci praktického vzdělávání. Ředitelé by podle něj uvítali, kdyby byla praktická výuka ve školách možná i v současném nejpřísnějším stupni protiepidemického systému PES. Je podle něj ale otázkou, zda to lze považovat za reálné. Záleželo by to na dalším vývoji epidemie a na ministerstvu zdravotnictví, řekl.

Chybějící praktickou výuku vidí Zajíček jako problém hlavně u maturantů a závěrečných ročníků na učilištích. Pokud by bylo možné ji obnovit kolem poloviny ledna, věří, že by se jarní praktické zkoušky mohly konat normálně. "Otázkou je, zda by to pak mělo být stále ještě v předpokládaném květnovém termínu, nebo se pak spíš nesnažit posunout tu praktickou část maturit na nějak trochu později," řekl. Pokud by se ale praktická výuka v lednu neobnovila, tak by se podle něj například v laboratořích musely zřejmě volit u zkoušek úlohy postavené na cvičeních ze třetího ročníku. "To jsou ale úplně jiné typy úloh než běžně u maturit používáme," řekl ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze 1.

Zajíček i Schejbalová se shodli, že školy mají i přes výuku na dálku v současnosti dost podkladů k hodnocení žáků na konci prvního pololetí. "V letošním školním roce už je distanční výuka povinná, tak nevidím důvod, proč by to nemělo proběhnout úplně normálně," uvedla ředitelka. Podle Zajíčka mají školy známky i z výuky on-line. Připomněl, že všichni žáci byli aspoň týden v prosinci ve škole. "Takže, když bylo potřeba dopsat nějaké písemky naživo, tak se to dalo udělat," dodal.