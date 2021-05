Ředitel VZ podle poslanců plán na výměnu Vrbětic za Sputnik nepotvrdil

Praha - Dnešní vyjádření ředitelů tajných služeb na zasedáních sněmovních kontrolních komisí podle poslanců nepotvrdila informace serveru Seznam Zprávy, že chtěl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) vyměnit informace o kauze Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. Cestu pro vakcíny však podle zákonodárců Hamáček v polovině dubna plánoval, i když v té době už byl týden informován o zapojení ruských agentů do explozí ve Vrběticích. Po Hamáčkovi žádají, aby veřejnosti i sněmovním orgánům okolnosti cesty pravdivě vysvětlil.

Seznam Zprávy v úterý s odkazem na své zdroje uvedly, že Hamáček chtěl do Moskvy vyrazit s plánem vyměnit informace o Vrběticích za dodávky Sputniku V a možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta. Hovořit o tom měl na schůzce na ministerstvu vnitra. Hamáček to odmítá, ve středu kvůli reportáži avizoval, že podá trestní oznámení na její autory, ale bude také žádat desetimilionové odškodné.

Ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) Jan Beroun podle členů komise pro kontrolu VZ dnes potvrdil, že se na schůzce zmiňované Seznamem debatovalo o cestě do Moskvy. Nepotvrdil však, že by byla řeč i o možné dohodě s Ruskem. Předseda komise Vít Rakušan (STAN) nemá pochybnosti o tom, že Hamáček cestu do Ruska plánoval. V kontextu toho, že od 7. dubna měl informace o zapojení agentů ruské GRU do výbuchu ve Vrběticích, je to podle něj samo o sobě vážnou skutečností. Komise proto v usnesení žádá Hamáčka, aby veřejnosti a orgánům Sněmovny pravdivě vysvětlil motivy k plánování cesty.

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka, který se schůzky na vnitru neúčastnil, potvrdil podle šéfa komise pro kontrolu BIS Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) poslancům časovou osu případu. "Stejně tak nám pan ředitel řekl, že vicepremiér Hamáček postupoval velice aktivně a razantně ohledně vyhoštění ruských agentů," uvedl Bělobrádek.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) dnes serveru Novinky.cz řekla, že plánuje podat kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. "Zcela určitě" podle ní porušil zákon svým nedávným vystoupením ke kauze na úřadu vlády, protože není dozorovým ani dohledovým státním zástupcem. Premiér Andrej Babiš (ANO) serveru Lidovky.cz řekl, že ke kárné žalobě nelze přistoupit. "Pavel Zeman byl na schůzky přizván. A to i na jednání vlády z důvodu záštity dané instituce. Nikdy se neřešil trestní spis," uvedl Babiš. Zeman uvedl, že si v souvislosti s vyšetřováním kauzy Vrbětice není vědom žádného pochybení ani překročení kompetencí při veřejném vystupování. Zastala se ho unie státních zástupců, která kárnou žalobu označila za absurdní.

O Hamáčkovu cestu se zajímá i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). "Mohu potvrdit, že se NCOZ začala z vlastní iniciativy zabývat okolnostmi tzv. neuskutečněné cesty do Moskvy. Více informací v této chvíli poskytnout nemohu," uvedla mluvčí prezidia Kateřina Rendlová.

Trestní oznámení, kterému kvůli vrbětické kauze čelí policejní prezident Jan Švejdar, podala společnost Imex Group, která měla pronajaté vrbětické sklady a v dané trestní věci je poškozenou. Trestní oznámení souvisí s poskytováním informací prezidentovi republiky Miloši Zemanovi, sdělil právník Radek Ondruš Ekonomickému deníku. "Prezident republiky do médii potvrdil, že informace pro svůj projev měl mimo jiné od Švejdara," uvedl.

Server Seznam Zprávy dnes zveřejnil vyjádření pardubického hejtmana Martina Netolického (ČSSD), který s Hamáčkem hovořil v den schůzky 15. dubna. "Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený," citoval server Netolického. Souvislost plánu s Vrběticemi nicméně hejtman nemohl potvrdit. "Tu konstrukci výměnného obchodu, nebo něco podobného, to já jsem neslyšel. To mi fakt neříkal," uvedl.

Podle některých krajských lídrů sociálních demokratů může dění kolem Hamáčkovy cesty před volbami poškodit ČSSD. Pokládají za nutné, aby se záležitost vysvětlila, podstatné informace jim zatím chybí, vyplynulo z ankety ČTK. Většina krajských šéfů Hamáčkovi, kterého sjezd ČSSD před necelým měsícem potvrdil ve funkci předsedy strany, nadále důvěřuje.