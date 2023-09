Ředitel krajské policie Ústeckého kraje Kníže požádal o odchod do civilu

Ústí nad Labem - Ředitel krajské policie Ústeckého kraje Jaromír Kníže požádal policejního prezidenta Martina Vondráška o ukončení služebního poměru k 30. září. K důvodům odchodu do civilu se chce vyjádřit později. Kníže to řekl dnes novinářům na zasedání krajského zastupitelstva. Kníže post šéfa ústecké krajské policie zastává od prosince 2015.

"Požádal jsem pana prezidenta o tento termín (30. září), zatím nemám rozhodnutí. Ze zákona může mi vyhovět a do měsíce ukončit můj služební poměr, nebo nevyhoví a pak je to k 31. říjnu," řekl Kníže. K důvodům odchodu do civilu se chce vyjádřit na tiskové konferenci, kterou plánuje uspořádat na konci září.

Před nástupem do funkce ředitele policie Ústeckého kraje pracoval Kníže od listopadu 2010 jako ředitel policie Plzeňského kraje. V dubnu 2004 byl jmenován ředitelem Okresního ředitelství policie v Tachově. V této funkci vedl v roce 2005 zásah proti účastníkům technoparty CzechTek v Mlýnci na Tachovsku, který vyvolal kvůli mnohým zraněním protesty části veřejnosti i debatu mezi politiky. V roce 2018 se Kníže ucházel o místo policejního prezidenta, tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tehdy oznámil, že na doporučení výběrové komise vybral protikandidáta Jana Švejdara.