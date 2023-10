Řečníky na Foru 2000 budou Pavel a moldavská prezidentka Sanduová

Praha - Hosty 27. ročníku konference Forum 2000 budou moldavská prezidentka Maia Sanduová a český prezident Petr Pavel. Podle zdrojů ČTK by měli být hlavními řečníky oficiálního zahájení konference, u jejíhož zrodu stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Záměrem zakladatelů tradice bylo poskytnout prostor osobnostem z různých oborů k analýze výzev nového tisíciletí.

Letošní ročník se bude podle pořadatelů věnovat potřebě iniciativy demokratických zemí ve světě. Ve spolupráci s ministerstvem zahraničí bude hostit druhý ročník konference Fórum pro Ukrajinu.

Prezident nedávno v souvislosti s chystanou návštěvou Sanduové uvedl, že Moldavsko je země, která má stejně jako Ukrajina problém s okupací části svého území, je vystavena každodennímu tlaku ze strany Ruska i velice silné propagandě. Současně se velice usilovně snaží naplnit standardy, které by jí otevřely cesty do evropských struktur. "V tom má mít naši podporu," uvedl. Moldavsko opakovaně odsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu. Vztahy Kišiněva a Moskvy jsou napjaté také kvůli přítomnosti ruských vojáků v Podněstří. Mezinárodně neuznané Podněstří má zhruba 470.000 obyvatel a leží na hranici s jihozápadní Ukrajinou. Od Moldavska se odtrhlo po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Dodnes je v regionu rozmístěno asi 1500 ruských vojáků, které Moskva označuje za mírové jednotky.

Mezi řečníky Fora 2000 budou z českých politiků vedle Pavla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS), ministři zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Mezi zahraničními řečníky budou ukrajinský mistr zahraničí Dmytro Kuleba, jeho kolegové ze Slovenska a Portugalska, spolkový ministr financí Christian Lindner, generální tajemník Organizace amerických států (OAS) Luis Almagro, ředitelka odboru plánování v kanceláři generálního tajemníka NATO Benedetta Bertiová či prezident Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer.