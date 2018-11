Praha - Řečníci dnes na Koncertu pro budoucnost, který se uskutečnil v Praze na Václavském náměstí, hovořili především o svobodě a kritizovali současnou vládu. Na pódiu se během více než pěti hodin podle pořadatelů vystřídalo 17 hudebních formací a dvě desítky řečníků. Akci, která skončila zhruba ve 22:00, v chladném počasí přihlíželo několik tisíc lidí.

Moderátory byli politický komentátor Jindřich Šídlo a herečka Iva Pazderková. Jako první vystoupila skupina Pražský výběr. "Chtěl bych připomenout zajímavou věc - nespokojenost, která se dnes projevuje 17. listopadu, se objevila před těmi devětadvaceti lety také. A tehdejší komunistická vláda také ten svátek podporovala, z hlediska roku 1939. Dnešní vláda ho podporuje z hlediska dat 1939 a 1989. To ale neznamená, že když se k tomu dnešní vláda přihlásí, že nedostane na frak, pokud přeteče pohár trpělivosti. A to se myslím stalo tehdy i dnes," řekl ČTK Michael Kocáb.

Mezi těmi, kteří ke shromážděným promluvili, byli například Tomáš Sedláček, Šimon Pánek, Michael Žantovský, Barbora Poláková, Václav Malý, Tereza Voříšková, Adam Černý, Mikuláš Kroupa, Marek Wollner nebo Eva Holubová. Hudební část programu nabídla vystoupení Prago Union, Ondřeje Rumla, Republic of Two, minus123minut, Ghost of You, Jakuba Ondry a mnoha dalších.

S projevem vystoupil také Lex Paulson, autor volební kampaně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se podílel i na kampani někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy. Shromážděným lidem řekl, že přináší pozdravy z Ameriky, ale nemyslí tím pozdrav od Bílého domu Pražskému hradu, ale pozdrav jednoho svobodného člověka druhému. Součástí akce se stal i happening, kdy si lidé připomněli listopadové události roku 1989 cinkáním klíčů a zpěvem české hymny.

Podle mluvčího festivalu Jana Gregara se letos koncertu účastnilo dvakrát víc lidí než loni. Kolik lidí na náměstí bylo, ale organizátoři nesdělili. Akce se podle nich konala v dalších čtyřech desítkách měst.

Součástí programu byl například telemost a videopozdravy, které představily akce pořádané v regionech pod hlavičkou Festivalu svobody a akce spřízněných iniciativ. Přenos koncertu živě vysílala Seznam TV, jejíž reportáž o synovi Andreje Babiše rozpoutala protesty proti českému premiérovi. Live stream se vysílal i na Youtube a facebooku.

Cílem Festivalu svobody je podle jeho organizátorů připomenout události spojené se 17. listopadem 1989. Záměrem je nejen oslavit výročí sametové revoluce, ale také "společně propagovat demokratické principy a hodnoty občanské společnosti".

Koncert pro budoucnost, který se na Václavském náměstí konal 17. listopadu i minulý rok, někteří vnímali jako prezidentskou kampaň. Mluvčí se i tehdy často vymezovali proti Andreji Babišovi a prezidentu Miloši Zemanovi. Na koncert přišel i Michal Horáček, který se podivoval nad tím, že nemohl vystoupit stejně jako další prezidentští kandidáti Marek Hilšer, Pavel Fischer a Jiří Drahoš. Pořadatelé tehdy uvedli, že prezidentští kandidáti, které jako řečníky vybrali, "nejvíce ztělesňují hodnoty 17. listopadu".