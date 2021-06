Řecký choreograf uvede v Praze inscenaci o podstatě lidského bytí

Praha - Představení nabité silnými obrazy, metaforami, silou lidského těla, světlem i tmou a odkazy k historii lidstva připravuje jako hlavní událost první části svého letošního ročníku festival Tanec Praha. Po tři večery uvede v příštím týdnu na Nové scéně nejnovější práci řeckého choreografa Dimitrise Papaioannua s inscenací Transverse Orientation. Choreografie, která klade otázky o podstatě člověka a směřování lidské civilizace, bude podle pořadatelů velkou podívanou, která je náročná nejen pro její protagonisty, ale i co do technických podmínek.

"Dlouho nám trvalo, než jsme našli divadlo, kde by bylo možné použít 3000 litrů vody a neohrozit jeho technologie. Voda hraje v tomto díle svoji zásadní roli," řekla dnes novinářům ředitelka festivalu Yvona Kreuzmannová. Festival se proto spojil s Národním divadlem, které poskytlo svou Novou scénu. Představení se koná ve spolupráci s Laternou magikou.

Choreograf, který už v Praze představení připravuje, dnes řekl, že prostor Nové scény vypadá jako divadlo, ve kterém se dá dobře vytvořit atmosféra. S vodou prý pracuje dlouhodobě, je to pro něj silný element, který se v čase nemění. Podrobně však o náplni inscenace mluvit nechtěl - měla by podle něj mluvit sama za sebe.

Transverse Orientation se bude hrát 15. až 17. června a všechny tři večery již jsou vyprodané. "Pořád platí vládní opatření, které limituje hlediště na 50 procent kapacity. Vstupenky se vyprodaly za 24 hodin, žádáme proto ministry Lubomíra Zaorálka a Adama Vojtěcha o výjimku," uvedla Kreuzmannová.

Papaioannu uvedl, že pro své představení uspořádal mezinárodní konkurz, protože hledal specifické talenty. V choreografii tak figurují kromě řeckých tanečníků také performeři z Itálie, Nizozemska, Německa či USA. Choreograf dnes uvedl, že velkou roli v představení také hraje tma či mystérium temnoty. Jeho práce prý spíše než příběhem je jakýmsi pokusem o probuzení imaginace diváka.

"Nechci nic manifestovat, vyjadřovat cokoli s politickým či společenským obsahem, snažím se, aby to bylo úplně otevřené. Co to znamená, to je na každém divákovi. Snažím se nebýt didaktickým," řekl. Je to o geometrii, emocích, každý jemný pohyb tanečníka na scéně vypráví, doplnil. Ke svému tanečnímu slovníku uvedl, že rád kromě prostředků současného tance čerpá z němého filmu, z filmového pohybu beze slov a někdy také z atmosféry akrobatických či cirkusových představení.