Řecko se potýká s novými lesními požáry, hoří na Korfu či Peloponésu

Atény - Řečtí hasiči bojují s ohněm nejen na ostrově Rhodos; desítky nových lesních požárů jsou na řadě míst země. Na ostrově Korfu byla nařízena evakuace asi 2500 osob. Hoří také na poloostrově Peloponés či na ostrově Evia, informovala agentura AFP. Řecko zažívá vlnu velmi teplého počasí, z Rhodu byly o víkendu převezeny do bezpečí desítky tisíc lidí.

V noci na dnešek si nový požár na Korfu v Jónském moři vynutil evakuaci bezmála 2500 místních obyvatel i turistů, uvedla AFP s odvoláním na hasiče. Evakuace, která se dotkla obcí Santa, Megula, Porta, Palia, Perithia a Sinies v severovýchodní části ostrova, se částečně uskutečnila po moři. Požár zde zatím nezasáhl žádné domy.

Zástupce předsedy okresu Severní Korfu Theofanis Skembris stanici BBC řekl, že většina požárů na tomto ostrově je pod kontrolou. "Věřím, že brzy bude po všem," uvedl s tím, že vyšetřování podle něj naznačuje, že čtveřici požárů mají na svědomí žháři.

Podle agentury AP se řečtí hasiči potýkají s celkem 82 lesními požáry po celé zemi, z nichž 64 vypuklo v neděli. Podle serveru Ekathimerini je nejvážnější požár na druhém největším řeckém ostrově Evia. Evakuováni zde museli být obyvatelé čtyř vesnic v okolí města Karystos. Hoří také u přístavního města Aigio na poloostrově Peloponés.

Řecká záchranná služba dosud neeviduje žádné zraněné.

O víkendu zažil dramatickou situaci kvůli zuřícím lesním požárům ostrov Rhodos na jihovýchodě země, odkud bylo při dosud největší evakuační operaci v Řecku převezeno přes 20.000 lidí, včetně českých turistů.

Středomořská země se potýká s dlouhou vlnou veder. Neděle byla navíc nejteplejším dnem tohoto roku, uvedla AP. Na celkem 180 místech byly podle Ekathimerini zaznamenány teploty nad 40 stupňů Celsia. Nejvyšší hodnota, 46,4 stupňů, byla v tento den naměřena v přímořském městě Gytheio na Peloponésu.

Řecká civilní ochrana podle agentury DPA uvedla, že ve většině oblastí středního a jižního Řecka a rovněž na mnoha ostrovech existuje krajní nebezpečí vzniku lesních požárů. Výstraha bude platit i v následujících dnech. Od středy mají nicméně teploty v Řecku postupně klesat k hranici kolem 30 stupňů. Ustávat má také vítr, který přispívá k rychlému šíření požárů.

Rakušan: ČR je připravena poslat do Řecka hasiče, pokud bude o to požádána

Česká republika je připravena podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) poslat do Řecka zasaženého požáry hasiče, pokud řecká strana českou nabídku pomoci akceptuje. Případný tým by byl asi padesátičlenný. Ministr vnitra to řekl na letišti v Roudnici nad Labem při akce k prvnímu výročí vypuknutí lesního požáru v národním parku České Švýcarsko. Rakušan současně žádá cestovní kanceláře, aby neposílaly turisty na Rhodos a pomohly obyvatelům ČR z ostrova domů.

Na Rhodu podle Rakušana nyní pomáhá několik mezinárodních týmů a Česko čeká, jestli jeho nabídka bude akceptována. "Potom jsme připraveni okamžitě zahájit všechny logistické práce, které povedou k tomu, aby se čeští hasiči brzy dostali na místo," doplnil ministr vnitra

Podle něj by cesta českých hasičů s technikou a vybavením na místo zásahu zabrala minimálně dva, možná tři dny. "Kontingent je připraven, čítal by přibližně 50 příslušníků hasičského záchranného sboru ČR," dodal Rakušan.