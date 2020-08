Řecké rozhodnutí o povinných testech Babiše překvapilo

Praha - Premiéra Andreje Babiše (ANO) překvapilo řecké rozhodnutí zavést povinné testy na covid-19 pro české turisty, kteří do země přijíždějí. Krizový štáb nyní musí vyřešit posílení testovacích míst, aby lidé, kteří do Řecka pojedou, měli možnost nechat se otestovat, řekl dnes premiér novinářům. Řecko kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska, opatření platí od 17. srpna.

"Je to pro nás překvapení. Psal jsem ráno řeckému premiérovi (Kyriakosovi Mitsotakisovi), aby se na to ještě podívali," řekl Babiš. Argumentoval přitom pondělním poklesem počtu nově odhalených nákaz v Česku.

Český premiér označil situaci za nepříjemnou, podle něj do Řecka létá týdne na 5000 českých turistů. O záležitosti dnes ráno jednal s krizovým štábem. "Oni řeší, jak posílit odběrová místa, řešíme to, aby to lidi stihli (nechat se testovat)," řekl Babiš.

Turisté z vybraných zemí, kteří přilétají do Řecka, musí od příštího týdne předkládat maximálně tři dny starý negativní test na covid-19. Test bude Řecko požadovat také od všech ostatních osob, které do země přijíždějí přes pozemní hraniční přechody.