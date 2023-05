Real Madrid triumf v Lize mistrů neobhájí, do finále po výhře 4:0 prošli City

Manchester - Fotbalisté Realu Madrid triumf v Lize mistrů neobhájí. "Bílý balet" v odvetě semifinále utrpěl v Manchesteru s favorizovanými City debakl 0:4 a po úvodní domácí remíze 1:1 se se soutěží rozloučil. Anglický šampion a lídr Premier League nakročil do finále už v první půli, kdy se dvakrát trefil Bernardo Silva. V 76. minutě si dal vlastní gól Éder Militao a v úvodní minutě nastavení se prosadil střídající Julián Álvarez.

Manchesteru se povedla odveta za loňské semifinále, v němž uspěl Real a následně celou soutěž ovládl. City si zahrají finále Ligy mistrů podruhé v historii a budou usilovat o svůj premiérový triumf. Jejich soupeřem v boji o vítěznou trofej bude 10. června v Istanbulu Inter Milán a půjde o premiérový soutěžní souboj obou celků. Real utrpěl nejvyšší porážku v Lize mistrů od roku 2009 a debaklu rovněž 0:4 s Liverpoolem a rekordní patnácté celkové prvenství v prestižní soutěži nepřidá.

"Musíme se poučit, myslet na příští sezonu a zlepšit se. V minulé sezoně jsme City dokázali vyřadit, tentokrát byli lepší oni," citovala UEFA trenéra Realu Carla Ancelottiho. "Skvělý výkon," pochvaloval si naopak jeho protějšek City Pep Guardiola, který jako třetí kouč po Ancelottim a Fergusonovi dosáhl na 100 vítězství v Lize mistrů.

Zatímco City nastoupili ve stejné sestavě jako před týdnem, Ancelotti udělal jednu změnu, když místo Rüdigera nasadil po karetním trestu Militaa. Trenér "Bílého baletu" odkoučoval 50. zápas v Lize mistrů na lavičce madridského týmu a celkově 191. v soutěži, čímž překonal rekord legendárního Fergusona.

Stejně jako v úvodním duelu před týdnem v Madridu měli od počátku výraznou převahu a mnohem větší držení míče City. Ve 13. minutě jako první zahrozil lídr střelecké tabulky soutěže Haaland, třináctou branku v ročníku Ligy mistrů ale nepřidal, neboť hlavou zblízka trefil Courtoise. Gólman Realu proti norskému kanonýrovi skvěle zasáhl i v 21. minutě, kdy konečky prstů vytáhl hlavičku na roh.

Za dvě minuty už favorit vedl. Autor vyrovnávací branky z úvodního duelu De Bruyne kolmicí vysunul Silvu a ten ze strany prostřelil Courtoise. Real mohl srovnat v 35. minutě, kdy Kroos dalekonosnou ranou s lehkou tečí domácího gólmana Edersona napálil břevno. Šlo o jediný střelecký pokus hostů za celou první půli.

Za další dvě minuty domácí zvýšili. Gündoganovu střelu srazila defenziva, ale dobíhající Silva se trefil hlavičkou přesně k pravé tyči odkryté branky. Portugalský ofenzivní záložník se stal třetím hráčem, který dokázal dvakrát skórovat v semifinálovém utkání Ligy mistrů proti Realu.

"Dobrá hlavička, ne? Jsem velmi malý, ale s hlavičkováním jsem v pohodě," řekl Silva, který měří jen 173 centimetrů. "V prvním zápase a po něm jsem se vůbec necítil dobře. Dnes večer jsem se snažil pro spoluhráče a fanoušky podat lepší výkon," doplnil Silva, jenž byl vyhlášen hráčem utkání.

City vyhráli 18 z posledních 19 zápasů prestižní soutěže, v nichž o přestávce vedli minimálně o dvě branky, naopak "Bílý balet" v Lize mistrů ještě nikdy neotočil dvougólovou ztrátu po prvním poločase. Bilance obou týmů platila i tentokrát. Také proto, že v 51. minutě střelu hostujícího Alaby z přímého kopu vytáhl Ederson.

Real po změně stran přidal, ale domácí ho do větších šancí nepouštěli. Naopak v 73. minutě mohl definitivně rozhodnout Haaland, ale ani tentokrát se první branky v letošním semifinále nedočkal, neboť Courtois jeho nepříliš povedenou střelu vytáhl na břevno.

Za další tři minuty už City slavili potřetí, centr De Bruyneho z přímého kopu lehce tečoval Akinji a Militao si srazil balon do vlastní sítě. Před rokem Real otočil semifinále se City v samém závěru, tentokrát ale na zdramatizování odvety neměl. V 83. minutě proti Benzemovi i Ceballosovi zasáhl Ederson.

"Nádherný večer pro nás. Porazit tenhle tým Realu 4:0, to je něco. Je to skvělý pocit být znovu ve finále a věřím, že tentokrát pro nás bude vítězné," uvedl Silva. "Narazili jsme na soupeře, který byl lepší než my. Prostě nás převálcoval, nám něco chybělo. Jsme Real, vrátíme se silnější a v další sezoně se pokusíme zase dojít až do téhle fáze," řekl obránce Realu Daniel Carvajal.

Manchester potvrdil skvělou aktuální formu. Neprohrál ani ve dvanáctém utkání této sezony Ligy mistrů a sérii bez porážky natáhl už na 23 soutěžních utkání. City stále mohou snít o tom, že získají treble - v Premier League jsou krok od titulu a čeká je také finále domácího poháru. Naopak Real po postupech přes Liverpool a Chelsea v předchozích kolech třetího anglického soupeře po sobě už nevyřadil.

Manchester City - Real Madrid 4:0 (2:0)

Branky: 23. a 37. Silva, 76. vlastní Militao, 90.+1 Álvarez. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Dias, Gündogan, Grealish - Carvajal, Camavinga. Diváci: 52.313. První zápas: 1:1, postoupil Manchester City.

Sestavy:

Manchester: Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne (84. Foden), Gündogan (79. Mahriz), Grealish - Haaland (89. Álvarez). Trenér: Guardiola.

Real: Courtois - Carvajal (80. Vázquez), Militao, Alaba, Camavinga (80. Tchouaméni) - Valverde, Kroos (63. Asensio), Modrič (63. Rüdiger) - Rodrygo (81. Ceballos), Benzema, Vinícius Júnior. Trenér: Ancelotti.