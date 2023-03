Real a Neapol chtějí doma dotáhnout dobře rozjetá osmifinále Ligy mistrů

Madrid/Neapol - Fotbalisté Realu Madrid a Neapole jsou před středečními domácími odvetami osmifinále Ligy mistrů blízko k postupu mezi nejlepší osmičku. Španělský obhájce trofeje v úvodní repríze loňského finále zvítězil v Liverpoolu 5:2. Suverénní lídr italské ligy začal únorovým triumfem 2:0 ve Frankfurtu. Oba zápasy mají výkop ve 21 hodin.

Real sice v Liverpoolu prohrával po čtvrthodině hry už 0:2 po gólech Darwina Núňeze a Muhammada Salaha, ale ještě do poločasové přestávky odpověděl dvěma brankami Vinícius Júnior. Po změně stran dokonal obrat Militao a další dva zásahy hostů přidal Karim Benzema.

Čtrnáctinásobný vítěz LM neprohrál s Liverpoolem posedmé za sebou, z toho pošesté zvítězil. Madridští ale odvetu nehodlají podcenit. "Musíme hrát tak dobře, jak jen to bude možné, podobně jako v prvním zápase. Nebudeme zkoušet nějak kalkulovat, musíme být v zápase od první minuty. Je třeba hrát s maximální intenzitou, entuziasmem a pokusit se zvítězit," řekl trenér Realu Carlo Ancelotti na tiskové konferenci.

Liverpool v této sezoně předvádí hodně nevyrovnané výkony. Svěřenci kouče Jürgena Kloppa v předposledním utkání anglické ligy sice rozdrtili úhlavního rivala Manchester United 7:0, ale v sobotu překvapivě prohráli na stadionu outsidera Bournemouthu 0:1.

"Reds" už jednou v Lize mistrů proti španělskému soupeři tříbrankové manko dotáhli. V roce 2019 v semifinále doma porazili Barcelonu 4:0, čímž smazali úvodní porážku 0:3. "Musíme v Madridu předvést něco výjimečného. Je to podobné jako zápas s Barcelonou, ve kterém jsme neměli co ztratit. Nepřemýšlíme tak, že už je rozhodnuto a my jsme vyřazeni. Stále si věříme," prohlásil liverpoolský obránce Trent Alexander-Arnold.

Ve Frankfurtu neapolský kanonýr Kviča Kvaracchelija zahodil penaltu, ale nejlepší střelec italské ligy Victor Osimhen ve 40. minutě otevřel skóre a po vyloučení Kola Muaniho využil přesilovku kapitán Giovanni Di Lorenzo. Neapol tak nakročila k premiérovému postupu do čtvrtfinále LM v historii.

"Musíme zůstat v klidu, stále je před námi odveta. Naším největším nepřítelem je pocit, že už je rozhodnuto," upozornil neapolský kouč Luciano Spalletti. Italský celek na svém stadionu v Champions League neprohrál jedenáctkrát v řadě od roku 2017.

V Neapoli budou chybět fanoušci hostů. Po nařízení ministerstva vnitra nesmí domácí klub prodávat z bezpečnostních důvodů vstupenky příznivcům Eintrachtu kvůli tomu, že úvodní duel v Německu provázely násilnosti v okolí stadionu.

"Je to jako ve vztahu. Váš partner také nemusí být vedle vás, abyste věděli, že vám kryje záda. Podporu našich fanoušků budeme cítit, i když nebudou fyzicky na stadionu," uvedl frankfurtský trenér Oliver Glasner, jehož tým venku nevyhrál soutěžní utkání od listopadu.

Zajímavosti před středečními odvetnými zápasy osmifinále Ligy mistrů: Real Madrid - FC Liverpool Výkop: středa 15. března, 21:00. První zápas: 5:2. Rozhodčí: Zwayer - Lupp, Achmüller - Fritz (video, všichni Něm.). Bilance: 10 6-1-3 16:10. Zajímavosti: - jde o reprízu finále Ligy mistrů/Poháru mistrů evropských zemí z let 1981, 2018 a 2022; v prvním případě v tehdejším PMEZ zvítězil Liverpool 1:0, před 5 lety Real 3:1 a loni španělský tým 1:0 - Real v LM nepodlehl Liverpoolu v 7 utkáních po sobě (z toho 6 vítězství) - Real i Liverpool usilují o 3. postup do čtvrtfinále LM po sobě - Real je s 14 triumfy nejúspěšnějším klubem soutěže - Real jako první klub odehraje 300. zápas v Lize mistrů - Real v LM prohrál jediný z posledních 9 zápasů - Liverpool před úvodní porážkou s Realem v LM zvítězil 5x za sebou - Real doma v LM vyhrál 4 utkání za sebou a 11 z posledních 14 - Liverpool v LM na hřištích soupeřů vyhrál 8 z posledních 9 utkání - Real sobotní ligovou výhrou 3:1 nad Espaňolem přerušil sérii 3 soutěžních zápasů bez vítězství, Liverpool v generálce překvapivě prohrál v Bournemouthu 0:1 - Real v této sezoně doma prohrál jediné ze 17 soutěžní utkání - Liverpool v této sezoně venku vyhrál jen 6 z 19 soutěžních duelů - Benzema (Real) v LM vstřelil anglickým soupeřům 18 branek ve 24 zápasech, proti Liverpoolu se trefil 6x - trenér Realu Ancelotti v posledních 7 utkáních nepodlehl týmům, které vedl kouč Liverpoolu Klopp (4 výhry, 3 remízy) - Realu v tabulce španělské lize patří 2. místo, Liverpool je v anglické lize šestý SSC Neapol - Eintracht Frankfurt Výkop: středa 15. března, 21:00. První zápas: 2:0. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Betts (všichni Angl.) - Van Boekel (video, Niz.). Bilance: 3 1-0-2 2:2. Zajímavosti: - soupeři se před úvodním osmifinále utkali 2x v roce 1994 ve 3. kole tehdejšího Poháru UEFA, Frankfurt obě utkání vyhrál 1:0 - Neapol v soutěžích UEFA vyhrála pouze 7 z 21 duelů s německými týmy, doma je porazila v jediném z posledních 6 utkání - Frankfurt vyhrál 3 ze 4 pohárových zápasů na hřištích italských soupeřů - Frankfurt je úřadujícím vítězem Evropské ligy, v této sezoně debutuje v Lize mistrů - Neapol je v osmifinále LM po 3 sezonách a celkově počtvrté, nikdy nepostoupila do čtvrtfinále - Neapol v tomto ročníku LM vyhrála 6 ze 7 duelů - Neapol je s 22 góly nejproduktivnějším týmem aktuální sezony LM - Neapol v LM prohrála pouze 3 z posledních 21 utkání - Neapol doma v LM neprohrála v 11 zápasech po sobě od roku 2017 - Neapol sehraje 50. utkání v LM - Frankfurt venku v soutěžích UEFA vyhrál 11 z posledních 17 zápasů - Neapol v této sezoně doma vyhrála 14 z 16 soutěžních utkání - Frankfurt nezvítězil v posledních 4 soutěžních zápasech - Frankfurt venku čeká na vítězství 6 soutěžních duelů od listopadu - Neapol vede italskou ligu, Frankfurt je v bundesligové tabulce šestý