Reakce na Putinem ohlášené vánoční příměří jsou skeptické

Berlín/Washington/Brusel/Londýn - Ruský prezident Vladimir Putin o mír zřejmě nestojí, když chce po krátkém přerušení bojů během pravoslavných Vánoc ve válce na Ukrajině pokračovat. Dnes to na twitteru uvedla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, podle které Putinova nabídka dočasného příměří bezpečí nezajistí. Americký prezident Joe Biden novinářům řekl, že Putin se vyhlášením dočasného klidu zbraní snaží popadnout dech.

"Zdráhám se reagovat na cokoliv, co Putin říká. Přijde mi zajímavé, že byl ochoten bombardovat nemocnice, školky a kostely... 25. (prosince) a na Nový rok," uvedl Biden podle agentury Reuters a dodal, že jeho ruský protějšek se podle něj snaží jen popadnout dech. Skepticky reagovalo na Kremlem ohlášené dočasné příměří rovněž americké ministerstvo zahraničí, jeho mluvčí Ned Price ho označil za "cynické". "Naše obava je, že se Rusové budou snažit využít jakéhokoli dočasného přerušení bojů k odpočinku, k přezbrojení, k přeskupení a nakonec k opětovnému útoku," řekl Price.

"Pokud by Putin chtěl mír, stáhl by vojáky domů, a tak by bylo po válce. Očividně chce ale po krátkém přerušení ve válce pokračovat," uvedla Baerbocková. "Takzvané zastavení palby lidem, kteří pod ruskou okupací žijí v každodenním strachu, nepřinese svobodu ani bezpečnost. Proto budeme Ukrajince dále podporovat, aby mohli opět žít v míru a sebeurčení," dodala.

Podle britského ministra zahraničí Jamese Cleverlyho 36hodinová pauza v ruských útocích na Ukrajině nepřispěje k vyhlídkám na mír. "Rusko musí trvale stáhnout své síly, vzdát se nezákonné kontroly ukrajinského území a ukončit své barbarské útoky na nevinné civilisty," napsal šéf britské diplomacie na twitteru.

Předseda Evropské rady Charles Michel označil Moskvou ohlášené příměří za "pokrytecké". Jedinou vážnou cestou k obnovení míru a bezpečnosti je podle něj stažení ruských vojáků z ukrajinského území. "Vyhlášení jednostranného příměří je stejně falešné a pokrytecké jako nezákonné a absurdní anexe a doprovodná referenda," uvedl Michel na twitteru.

Podle české ministryně obrany Jany Černochové je výlučné právo Ukrajinců se rozhodnout, zda má příměří platit, nebo ne. Novinářům na tiskové konferenci dnes řekla, že osobně by byla ráda, kdyby se obě strany dohodly, aby alespoň o vánočních svátcích platil klid zbraní. Ministryně připomněla, že při prosincové oslavě Vánoc, ke které se připojuje i podstatná část Ukrajinců, žádné příměří neplatilo.

Pravoslavná církev slaví Vánoce 7. ledna podle juliánského kalendáře a bohoslužby se obvykle konají v noci ze 6. na 7. ledna. Řada lidí na Ukrajině slaví Vánoce na konci prosince stejně jako křesťané na Západě, kteří se řídí gregoriánským kalendářem.

Putin nařídil ruské armádě zastavit palbu na frontové linii na Ukrajině od pátečního poledne do sobotní půlnoci, tedy po dobu pravoslavných Vánoc. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak to na twitteru označil jako pokrytectví a uvedl, že Rusko musí opustit okupovaná území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Rusko chce využít Vánoce jako zástěrku, aby alespoň na chvíli zastavilo ukrajinský postup na Donbasu.