Razýmová dojela ve Falunu devátá, muži bez Nováka nebodovali

Falun (Švédsko) - Devátá dojela běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová ve volné desítce Světového poháru ve Falunu. Čeští muži při neúčasti Michala Nováka v závodu na 15 km nebodovali. Pozice lídrů seriálu potvrdili těsnými výhrami Rus Alexandr Bolšunov a Američanka Jessie Digginsová, která porazila o 2,1 vteřiny jindy dominantní Theresu Johaugovou z Norska.

I Bolšunov ustál útok Norů a vyhrál o 1,8 sekundy před Simenem Hegstadem Krügerem. Třetí byl už s odstupem 23,9 další z Norů Sjur Röthe. Jejich hvězdný krajan Johannes Hösflot Klaebo, který kvůli obavám z koronaviru nezávodil v seriálu od konce listopadu, skončil sedmý s minutovým mankem.

Razýmová se od začátku pohybovala ve špičce a devátým místem vybojovala poosmé umístění v desítce mezi elitou. Na vítězku ztratila minutu, ale na šestou Helenu Fossesholmovou z Norska už jen šestnáct vteřin.

"Jsem moc spokojená. A také trochu překvapená, protože je tu nejtěžší možná konkurence a trochu jsem nevěděla, co mohu čekat. Ale jelo se mi velice dobře," řekla Razýmová v tiskové zprávě. "Obtížné pro mě byly sjezdy plné ploten a nebylo si možné zapamatovat ideální průjezd, protože jsme jely tři různé okruhy."

Vítězka Tour de Ski Digginsová se s Johaugovou přetahovala o desetiny a připravila Norce první porážku na distanční trati volnou technikou po téměř pěti letech. Naposledy Johaugová nevyhrála bruslařský závod v březnu 2016 v Canmore.

Závod nedokončila Ruska Natalja Něprjajevová, která si při pádu zlomila ruku. Podle národního svazu se šestá žena průběžného pořadí Světového poháru v neděli v Moskvě podrobí operaci.

Nejlepší český běžec Novák dnes nestartoval, protože do Falunu přicestoval až večer před závodem. Do Švédska neodletěl s týmem ve středu kvůli administrativním komplikacím na letišti spojeným s opatřeními proti covidu-19.

Ostatní Češi skončili mimo třicítku. O sedm vteřin unikly body 33. Petře Hynčicové, Petra Nováková obsadila 50. místo. Z mužů byl nejlepší Jonáš Bešťák na 53. pozici, Adam Fellner skončil šedesátý a Tomáš Kalivoda byl 69.

V sobotu jsou na pořadu distanční závody stejné délky, ale klasicky s hromadným startem. Muži budou závodit od 13:30, ženy od 14:55. "Pokud by se mi povedlo na výsledek navázat, nebo ho dokonce vylepšit, bylo by to fantastické," řekla Razýmová, jež byla nejlépe v SP pátá právě v klasické desítce.

SP v běhu na lyžích ve Falunu:

Muži - 15 km volně:

1. Bolšunov (Rus.) 32:33,3, 2. Krüger -1,8, 3. Röthe -23,9, 4. Holund (všichni Nor.) -25,1, 5. Jakimuškin (Rus.) -51,7, 6. Musgrave (Brit.) -55,5, 7. Klaebo -1:01,3, 8. Amundsen (oba Nor.) -1:14,5, 9. Schumacher (USA) -1:17,4, 10. Spicov (Rus.) -1:21,2, ...53. Bešťák -3:18,5, 60. Fellner -3:39,8, 69. Kalivoda (všichni ČR) -4:37,4.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 28 závodů): 1. Bolšunov 1491, 2. Jakimuškin 720, 3. Manificat (Fr.) 588, 4. Melničenko 586, 5. Bělov 586, 6. Malcev (všichni Rus.) 540, ...42. Novák 105, 80. Šeller 24, 100. Pechoušek 10, 103. Černý 10, 106. Kalivoda 8, 119. Fellner 5, 120. Knop (všichni ČR) 5.

Ženy - 10 km volně:

1. Digginsová (USA) 23:35,9, 2. Johaugová (Nor.) -2,1, 3. Anderssonová (Švéd.) -14,6, 4. Hagaová -40,6, 5. H. Wengová -41,1, 6. Fossesholmová -45,5, 7. T. Wengová (všechny Nor.) -46,5, 8. Brennanová (USA) -59,1, 9. Razýmová (ČR) -1:01,2, 10. Maubetová Bjornsenová (USA) -1:01,5, ...33. Hynčicová -2:06,5, 50. Nováková (obě ČR) -2:38,0.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 28 závodů): 1. Digginsová 1102, 2. Brennanová 867, 3. Stupaková (Rus.) 824, 4. Anderssonová 823, 5. Sorinová (Rus.) 780, 6. Něprjajevová (Rus.) 727, ...16. Razýmová 339, 41. Janatová 92, 48. Beranová 53, 70. Hynčicová 20, 83. Nováková 12.