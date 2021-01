Razýmová byla na Tour šestnáctá, zvítězili Digginsová a Bolšunov

Val Müstair (Švýcarsko) - Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová skončila šestnáctá ve třetí etapě Tour de Ski, stíhacím závodu na deset kilometrů. Ve Val Müstair zvítězila Američanka Jessie Digginsová. Mezi muži potvrzuje roli velkého favorita Rus Alexandr Bolšunov. Obhájce prvenství vyhrál ve Švýcarsku i stíhací závod a po třech etapách vede s náskokem 53 sekund před krajanem Arťomem Malcevem. Michal Novák dnes obsadil na trati 15 km volnou technikou 27. místo, v průběžném pořadí ztrácí na Bolšunova 3:42 minuty.

Razýmová udržela 16. místo, z nějž do závodu vyjela. "Takový výsledek, co neurazí, nenadchne. Dneska jsme měly dobré lyže, tak jsem ráda, že se mi podařilo ušetřit nějaké síly do dalších dnů. Z toho důvodu jsem se také snažila držet ve skupině, což se mi podařilo. Myslím, že mám dobrou výchozí pozici do dalších závodů," řekla na webu lyžařského svazu Razýmová, která v průběžném pořadí seriálu ztrácí na vedoucí Digginsovou dvě minuty a sedm sekund. Další české reprezentantky se do nejlepší třicítky nevešly.

Obě předchozí etapy Tour vyhrála Švédka Lina Svahnová, která díky tomu startovala s náskokem 13 sekund. Už na čtvrtém kilometru ale o vedení přišla, posléze neudržela tempo ani s trojicí pronásledovatelek a klesla i za další soupeřky. Do cíle dojela šestá s více než minutovým odstupem. Digginsová ve finiši předčila krajanku Rosie Brennanovou a švédskou lyžařku Fridu Karlssonovou.

Bolšunov po sobotním triumfu v klasickém závodu s hromadným startem vyrážel na trať s minutovým náskokem. Ačkoli běžel v čele osamocen, zatímco jeho pronásledovatelé mohli spolupracovat, manko snížili jen mírně. Za Malcevem doběhl se ztrátou 1:07 minuty Francouz Maurice Manificat následován dalšími dvěma ruskými závodníky.

Novák si oproti sobotě pohoršil o tři příčky, ale ve vysoké nadmořské výšce ve švýcarském středisku znovu bodoval do Světového poháru. "Dnes jsem měl taktiku nepřehnat začátek závodu. Jel jsem s rezervou a nakonec si myslím, že se mi to skutečně vyplatilo. Důležité je, že jsem v kontaktu s ostatními a těším se na další závody," uvedl Novák v tiskové zprávě lyžařského svazu.

Po pondělním volnu bude Tour, kterou kvůli obavám z koronaviru vynechává kompletní norská reprezentace, pokračovat v úterý v italském Toblachu závody volnou technikou.

Výsledky SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val Müstair (Švýcarsko) - stíhací závody volně: Muži (15 km): 1. Bolšunov 32:11,1, 2. Malcev (oba Rus.) -53,7, 3. Manificat (Fr.) -1:07,0, 4. Spicov -1:10,7, 5. Jakimuškin (oba Rus.) -1:34,2, 6. Cologna (Švýc.) -1:34,7, 7. Parisse (Fr.) -1:48,8, 8. Pellegrino (It.) -2:08,3, 9. Gaillard -2:13,9, 10. Backscheider (oba Fr.) -2:14,1, ...27. Novák -3:42,3, 53. Fellner -6:21,2, 62. Knop (všichni ČR) -7:15,6. Průběžné pořadí Tour (po 3 z 8 závodů): 1. Bolšunov 1:08:30, 2. Malcev -53, 3. Manificat -1:07, 4. Spicov -1:10, 5. Cologna -1:34, 6. Jakimuškin -1:34, ...27. Novák -3:42, 53. Fellner -6:21, 62. Knop -7:15. Průběžné pořadí SP (po 11 z 28 závodů): 1. Bolšunov 658, 2. Pellegrino 354, 3. Klaebo (Nor.) 296, 4. Young (Brit.) 261, 5. Melničenko (Rus.) 258, 6. Jakimuškin 251, ...43. Novák 55, 61. Šeller 24, 79. Pechoušek 10, 83. Černý 10, 86. Kalivoda (všichni ČR) 8. Ženy (10 km): 1. Digginsová 26:54,1, 2. Brennanová (obě USA) -5,6, 3. Karlssonová (Švéd.) -10,7, 4. Lampičová (Slovin.) -57,9, 5. Stupaková (Rus.) -59,4, 6. Svahnová (Švéd.) -1:12,9, 7. Sorinová (Rus.) -1:15,5, 8. Fähndrichová (Švýc.) -1:28,3, 9. Hennigová (Něm.) -1:28,7, 10. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:31,4, ...16. Razýmová -2:07,7, 37. Nováková -4:41,2, 45. Janatová -5:49,6, 50. Hynčicová (všechny ČR) -6:19,9. Průběžné pořadí Tour (po 3 z 8 závodů): 1. Digginsová 59:36, 2. Brennanová -5, 3. Karlssonová -10, 4. Lampičová -58, 5. Stupaková -59, 6. Svahnová -1:13, ...16. Razýmová -2:07, 37. Nováková -4:41, 45. Janatová -5:49, 50. Hynčicová -6:20. Průběžné pořadí SP (po 11 z 28 závodů): 1. Brennanová 494, 2. Sorinová 420, 3. Něprjajevová (Rus.) 364, 4. Lampičová 353, 5. Digginsová 339, 6. Fähndrichová 336, ...26. Razýmová 99, 27. Janatová 77, 37. Beranová (ČR) 53, 65. Nováková 12, 70. Hynčicová 10.