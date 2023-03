Razýmová a Janatová byly osmé v tým sprintu v Lahti, Fellner a Novák jedenáctí

Lahti (Finsko) - Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová a Kateřina Janatová byly osmé ve sprintu dvojic volnou technikou na finále Světového poháru v Lahti. Adam Fellner s Michalem Novákem, jenž se hned na svém prvním úseku zapletl do pádu, obsadili ve Finsku jedenáctou pozici.

Specialistka na delší tratě Razýmová s Janatovou dojely po devíti kilometrech do cíle 22 sekund za vítězkami, jimiž byly mistryně světa z Planice Emma Ribomová a Jonna Sundlingová ze Švédska. Janatová v této sezoně absolvovala všechny tři týmové sprinty, v lednu na SP v Livignu byla pátá s Petrou Novákovou a před měsícem na MS skončila s Adélou Novákovou sedmá.

Šance českých mužů na kvalitní výsledek zhatila hned v úvodu kolize, v níž se ocitl Novák společně s členy druhé švédské a italské štafety. V cíli pak měl Novák, jenž bude o víkendu v individuálních závodech hájit průběžné deváté místo ve Světovém poháru, odstup téměř 35 sekund.

Ve finiši přespurtoval již jistý vítěz seriálu Johannes Hösflot Klaebo z Norska italského soupeře Federica Pellegrina a slavil výhru společně s Erikem Valnesem. Před měsícem hvězdný Nor triumfoval s Paalem Golbergem na MS v Planici, kde byl Novák s Luďkem Šellerem devátý.

O víkendu sezonu Světového poháru zakončí individuální sprinty a závody na 20 km s hromadným startem klasickou technikou.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Lahti - sprint dvojic:

Muži: 1. Valnes, Klaebo (Nor.) 16:28,29, 2. De Fabiani, Pellegrino (It.) -0,68, 3. Amundsen, Skar (Nor.) -2,67, 4. Grate, Anger (Švéd.) -2,94, 5. Chappaz, Jouve (Fr.) -7,44, 6. Sossau, Stölben (Něm.) -7,74, ...11. Fellner, Novák (ČR) -34,98.

Ženy: 1. Ribomová, Sundlingová (Švéd.) 18:47,78, 2. Myhreová, Kalvaaová (Nor.) -4,57, 3. Gimmlerová, Rydzeková (Něm.) -5,12, 4. Joensuuová, Kaharaová (Fin.) -5,41, 5. Finková, Krehlová (Něm.) -5,46, 6. Anderssonová, Ilarová (Švéd.) -10,39, ...8. Razýmová, Janatová (ČR) -22,00.