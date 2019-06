Praha - Za zmanipulované zakázky Středočeského kraje půjde bývalý středočeský hejtman David Rath na sedm let do vězení. Rozhodl o tom dnes pravomocně pražský vrchní soud, který mu zároveň uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit ve výkonných funkcích v samosprávě. Odvolací senát snížil bývalému politikovi původní trest, podle kterého měl za mřížemi strávit 8,5 roku. Jde o první pravomocný verdikt od Rathova zadržení v květnu 2012. Rath k soudu nepřišel. Na tiskové konferenci v Hostivici následně řekl, že považuje rozsudek za nespravedlivý, je ale připraven se mu podrobit.

Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal vrchní soud na šest let do vězení. Každý má také zaplatit 15 milionů korun a nebude smět působit v řídicích orgánech společností. Soud uznal vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. Podle odvolacího senátu žádali Kottovi úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi.

Video: Rath považuje rozsudek za nespravedlivý a bude se dál bránit

26.06.2019, 19:00, autor: ČTK/Roman Jireš, zdroj: ČTK

V kauze bylo kromě bývalého hejtmana obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými. Ratha i další ale zprostil obžaloby z manipulací s výběrovými řízeními na vybavení středočeských nemocnic.

Odvolací senát nevyhověl požadavku státní zástupkyně, aby Rathovi a Kottovým propadl veškerý majetek. "Vrchní soud v Praze ani za situace, kdy by uznal obžalované vinnými celou trestnou činností, tak, jak byla původně zažalována, nezvažoval propadnutí celého majetku," řekla soudkyně zpravodajka Kateřina Korečková. Takový trest je podle ní nepřiměřeně přísný. Soud nepřistoupil ani k propadnutí části majetku, které trojici původně uložil Krajský soud v Praze. Mimo jiné se totiž nepodařilo prokázat vlastnictví majetku, který jim měl propadnout. Soud odsouzeným místo toho uložil vysoké peněžité tresty.

Pětileté tresty dostali od soudu podnikatelka Lucia Novanská, jejíž firma tendry pro kraj organizovala, a manažeři Pavel Drážďanský a Tomáš Mladý. Podmíněné tresty uložil soud spolupracující obviněné Ivaně Salačové a stavaři Václavu Kovandovi. Tři spoluobžalované - manažery zdravotnických firem Jindřicha Řeháka, Martina Jireše a Jana Hájka - odvolací senát osvobodil. Podle soudu nebyl dostatek důkazů proto, aby bylo prokázáno, že ke skutkům popsaným v těchto bodech obžaloby došlo.

Video: Žalobkyně: Rath a další byli odsouzeni v podstatné části obžaloby

26.06.2019, 19:00, autor: ČTK/Anna Charvátová, zdroj: ČTK

"V neprospěch obžalovaných svědčí to, že se jednalo a závažnou, sofistikovanou (...) trestnou činnost, která ohrozila důvěru společnosti v řádné fungování úřední samosprávy, a zejména jejích čelních představitelů," vysvětlila Korečková výši uložených trestů. V prospěch obžalovaných svědčilo zase to, že jsou dosud bezúhonní a od spáchání činu uplynula dlouhá doba.

Pražský vrchní soud se případem zabývá podruhé. Stejný prvoinstanční verdikt v roce 2016 zrušil kvůli použití odposlechů. Nejvyšší soud však následně uvedl, že je lze použít jako důkaz.

Vrchní soud ale dnes zopakoval, že že použití odposlechů je v dnes pravomocně rozhodnutém případu nezákonné. Klíčovým důkazem tak byla výpověď spolupracující obviněné Salačové. Její výpověď vrchní soud považuje za věrohodnou, i bez odposlechů je totiž v souladu s dalšími důkazy.

Krajský soud v Praze se nyní zabývá také druhou větví případu, která se týká dalších údajně zmanipulovaných zakázek. V této části čelí obžalobě kromě Ratha a Kottových například vysocí manažeři Metrostavu. Státní zastupitelství stíhá i firmy. Hlavní líčení začalo v lednu a je prozatím naplánováno do konce října. Soud zatím vyslechl obžalované a přehrával odposlechy. Na výpovědi svědků doposud nedošlo.

Rath považuje rozsudek za nespravedlivý

Rath je připraven podrobit se dnešnímu rozhodnutí soudu. S rozsudkem ale nesouhlasí, považuje ho za nespravedlivý a bude se dále bránit právními prostředky, "klidně až ke štrasburskému soudu". Třiapadesátiletý Rath to řekl dnes před polednem novinářům ve středočeské Hostivici, kde žije. Vynesení rozsudku se nezúčastnil. Celý případ považuje za politický proces, cítí se nevinný a svým způsobem hrdý.

Podle Ratha vrchní soud konstatoval, že nešlo o korupci, ale o poškozování zájmů Evropské unie. "Cítím se být hrdý na to být odsouzen za poškozování zájmů Evropské unie, protože je to obdoba, jak naši předci byli odsuzování za poškozování zájmů třetí říše. Myslím si, že takovéto paragrafy vůbec do normální demokratické země nepatří," řekl Rath. Kdyby podle něj byla kvalifikace případu od začátku taková, jako uznal dnes vrchní soud, tak by nemohl být ve vazbě rok a půl.

Sedmileté vězení považuje za nepřiměřené tvrdé a exemplární. Je podle něj patrné, že vrchní soud podlehl tlaku veřejnosti a politiků. "Považuji to za nespravedlivé a neodpovídající," dodal. V zakázce na buštěhradský zámek prý nic nezákonného nekonal a je zvědavý, o jaké důkazy soud opře své rozhodnutí. Rath necítí, že by u buštěhradské zakázky udělal cokoli špatně, naopak učinil kroky, které ji zlevnily o 40 milionů korun. Přístup vrchního soudu nicméně ocenil, byl podle něj o něco méně nespravedlivější než v případě krajského soudu. "Jestli máte být (ve vězení) osm a půl let, nebo sedm let, je to v podstatě totéž," uvedl s úsměvem.

Podle státní zástupkyně je významným signálem pro společnost, že i po několika letech od počátku trestního řízení dospěla kauza kolem Ratha k vyhlášení pravomocného rozsudku. I když byli Rath a manželé Kottovi zproštěni v části obžaloby, byli stále uznáni vinnými v podstatné části, uvedla po vyhlášení rozsudku žalobkyně. Jeden z Rathových obhájců novinářům řekl, že s rozsudkem nesouhlasí. Upozornil na to, že jeho klient byl odsouzen za jeden skutek popsaný v obžalobě související s rekonstrukcí zámku Buštěhrad na Kladensku, ve zbytku byl obžaloby zproštěn.

Odvolací senát v průběhu dopoledne vynesl rozsudek včetně výše trestů, své rozhodnutí odůvodní po přestávce po 13:00.

Žalobkyně Lenka Šimková se k trestům, které odvolací senát uložil, zatím vyjadřovat nechtěla. "Co se týče trestu, došlo k nikoli nevýznamným změnám (...), je to otázkou určitého vyhodnocení a zejména je potřeba počkat, jak se k jednotlivým trestům postaví soud," řekla. Žalobkyně podotkla, že soud nevyhověl jejímu požadavku na to, aby Rathovi propadl veškerý majetek, nezopakoval ani trest částečného propadnutá majetku. Na druhou stranu uložil soud obžalovaným různě dlouhé zákazy činnosti.

Tresty vězení uložené v tzv. první větvi korupční kauzy bývalého hejtmana Davida Ratha:

prvoinstanční verdikt pravomocné rozhodnutí David Rath 8,5 roku sedm let Kateřina Kottová 7,5 roku šest let Petr Kott 7,5 roku šest let Lucie Novanská pět let pět let Pavel Drážďanský pět let pět let Tomáš Mladý pět let pět let Ivana Salačová tříletý podmíněný trest tříletý podmíněný trest Václav Kovanda tříletý podmíněný trest tříletý podmíněný trest Jindřich Řehák 5,5 roku osvobozen Martin Jireš 5,5 roku osvobozen Jan Hájek tříletý podmíněný trest osvobozen