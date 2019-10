Rath nečekaně nastoupil k výkonu trestu do věznice v Teplicích

Bývalý středočeský hejtman za ČSSD a exministr zdravotnictví David Rath hovoří s novináři 7. října 2019 před svou ordinací v Hostivici o svém nástupu do vězení.

Bývalý středočeský hejtman za ČSSD a exministr zdravotnictví David Rath hovoří s novináři 7. října 2019 před svou ordinací v Hostivici o svém nástupu do vězení. ČTK/Krumphanzl Michal

Teplice - Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a někdejší středočeský hejtman David Rath dnes nastoupil k výkonu sedmiletého trestu vězení za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Překvapivě se ovšem nedostavil do věznice v Praze-Ruzyni, kde na něj celý den čekali novináři, nýbrž do věznice v Teplicích. ČTK to potvrdil důvěryhodný zdroj.

Podle Ratha proces ovlivňovali ministři spravedlnosti i prezident Miloš Zeman. Někdejší významný politik se nedostaví ani k úternímu soudnímu projednání druhé větve korupční kauzy, podle něj to nemá smysl. Řekl, že soud kromě jiného využívá nezákonné odposlechy.

Výzvu k nástupu do výkonu trestu mu doručili policisté minulý týden, podle Ratha bylo nestandardní, že mu soudce neposlal dokument poštou. Podle soudu je to ale obvyklá praxe. Také pětidenní lhůtu pro nástup do vězení označil bývalý politik za velmi krátkou.

Podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové mohou odsouzení nastoupit do kterékoli z 12 nástupních věznic v Česku. "Důležité je dodržet dobu nástupu," vysvětlila Kučerová. Z nástupní věznice se pak možná přesune jinam.

Teplická věznice slouží i jako vazební věznice, což podle informací na webových stránkách Vězeňské služby ČR znamená, že je také věznicí pro nástup do výkonu trestu. Má kapacitu 81 míst pro vězně a dalších 80 pro vazebně stíhané. Do této věznice byl z Pankráce přesunut soudce Ondřej Havlín, kterého soud poslal do vězení za korupci a ovlivňování případů. Tamtéž si trest odpykával i bývalý senátor ODS Alexandr Novák odsouzený za přijetí úplatku.

Rath předal svou lékařskou praxi v Hostivici, zajistí ji dva lékaři na částečný úvazek. Nevyloučil, že ve věznici bude pracovat jako lékař, podle něj je větší nedostatek lékařů mimo Prahu, proto by mohl působit i v jiné než ruzyňské věznici. "Má-li to mít nějaký smysl a má-li ten můj pobyt tam mít alespoň nějaký význam, tak je asi logické, že ve finále mohu skončit v nějaké menší nemocnici na okraji, protože tam potřebují, jak říkám, lékaře mnohem více než třeba v Praze," dodal Rath.

Kdy hodlá požádat o podmínečné propuštění, dnes neřekl, podle něj se může v jeho procesu ještě změnit řada věcí. Bývalý hejtman strávil rok a půl ve vazbě, doba se mu z trestu odečte.

Někdejší hejtman a ministr zdravotnictví byl zadržen před sedmi lety, v květnu 2012. Pražský vrchní soud ho letos v červnu pravomocně poslal na sedm let do vězení. Zároveň mu uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působení v samosprávě. "Já deset milionů nemám," řekl dnes Rath. Pokud je ale nezaplatí, prodlouží se mu trest vězení o 2,5 roku, rozhodl vrchní soud.

Soud poslal do vězení i bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra. Každý má zaplatit 15 milionů korun. Soud je potrestal za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici. Podle odvolacího senátu žádali Kottovi úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi. Policie ho zadržela v květnu 2012, když si tuto částku odnášel z domu Kottových v krabici od vína.

Advokát Kottových Tomáš Sokol se nemůže k jejich nástupu do vězení vyjadřovat. Klienti ho nezbavili mlčenlivosti, řekl dnes ČTK. Není tedy jasné, zda už si trest odpykávají.