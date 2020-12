Raška dostal za faul na Bečára trest na jedno utkání MS dvacítek

Přípravný zápas hokejistů do 20 let ČR - Slovensko v Edmontonu, zleva Simon Němec ze Slovenska a Adam Raška z ČR.

Přípravný zápas hokejistů do 20 let ČR - Slovensko v Edmontonu, zleva Simon Němec ze Slovenska a Adam Raška z ČR. ČTK/AP/JASON FRANSON

Edmonton - Útočník české hokejové dvacítky Adam Raška byl disciplinární komisí Mezinárodní hokejové federace (IIHF) potrestán zákazem startu v jednom utkání za faul na slovenského obránce Šimona Bečára ve středečním přípravném zápase. Bude tak chybět trenérovi Karlu Mlejnkovi v dnešním úvodním duelu na mistrovství světa v Edmontonu proti Švédsku, který začne ve 20:00 SEČ.

Raška 16 sekund před koncem jediného testu před šampionátem, který český tým vyhrál jednoznačně 6:0, vrazil Bečára na hrazení a byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. V zápase si Raška připsal dva body za gól a asistenci.

"Je to pro nás samozřejmě zásah. Adam odehrál velmi dobré přípravné utkání před šampionátem. V sestavě ho nahradí Martin Lang," řekl Mlejnek. "Švédové jsou silný tým s extrémně vybavenými individualitami. Je to náročný soupeř a uděláme všechno pro to, abychom, se na něj co nejlépe připravili."

Švédové kvůli delší karanténě přípravný zápas nehráli. "Příprava, co se týče skautingu, není úplně ideální. Na druhou stranu absolutně neřešíme, že Švédové vylezli z karantény až 21. prosince. My jsme vylezli 18. prosince, v tom úplně rozdíl nevidím," uvedl kouč.

"Vnímáme, že nálada je bojovná. Hráči se na utkání a na vstup do šampionátu těší. Věřím, že předvedeme pokud možno co nejlepší výkon," dodal Mlejnek.