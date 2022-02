Rapující básník Lipo chce vyprávět příběhy lidí, na které Bůh zapomenul

Praha - Rapper, textař a režisér klipů Jonáš Červinka vystupující pod jménem Lipo ve svém novém klipu Bůh na nás zapomenul poukazuje na osudy lidí žijících na periferii. Tísnivou atmosféru novinky z Lipovy chystané čtvrté sólové desky dokresluje syrový černobílý videoklip. Rapper to dnes řekl ČTK.

"Tahle píseň na desce bude sice patřit k těm temnějších, ale ve více směrech skutečně dobře vystihuje to, kam jsem snad umělecky posunul," uvedl.

Interpretova tvorba má kořeny v rapu, ale postupem času se vyvíjela do stále muzikálnější podoby. Skladbu Bůh na nás zapomenul nahrál se svou kapelou, kterou už stihl zapojit i do živého vystupování. Elektrické kytary se v něm potkávají s banjem, zvuky violoncella se snoubí s rapovým beatem.

"K čemu je pravda, když není co do huby, k čemu je ideál, ať si mě pomluví. To je ten svět, co chtěj mladý chránit, žádný díky při odchodu z brány," snaží se Lipo v textu ukázat pocity "Bohem zapomenutých", tedy lidí, kteří nabyli dojmu, že s nimi už nikdo nepočítá.

Videoklip k písni Bůh na nás zapomenul natáčeli v opuštěné lokalitě na severu Čech a vedle Lipa se v něm objevuje také celá jeho koncertní kapela. "Na první pohled 'slepých' míst na mapě, kde se lidé každý den perou se svým osudem, je po celé republice mnoho. Zaniklá sudetská obec Jabloneček u Ralska a její okolí jsou však v tomto ohledu jedinečné," vysvětlil Lipo výběr místa.

Nová skladba je po biblickým příběhem inspirovaném poetickém singlu Salome a rádiovém hitu Jednou jsem slíbil se skupinou Kryštof třetí skladbou z Lipovy připravované čtvrté studiové desky. Vyjít by měla na konci dubna či v květnu a Lipo s kapelou se připravují představit ji na letních koncertech.

"Na desce budu vyprávět příběhy obyčejných lidí, často v pro ně zásadních okamžicích života. Více než současný rap mě při psaní inspirovala poetika textů Vlasty Třešňáka nebo Bruce Springsteena," dodal Lipo.

Liberecký rodák Lipo se narodil v roce 1986. Poprvé se výrazněji prosadil v projektu Básníci před mikrofonem (BPM), který založil s Pauliem Garandem jako odnož českého rapu vycházející především z poezie. Debutová deska BPM nazvaná Slova se objevila v roce 2007. Druhou desku BPM vydali v roce 2009 a pojmenovali ji Horizonty. Za album byli oceněni žánrovou Cenou Anděl a získali dvě nominace na Hudební ceny Óčka. Na jaře 2011 oznámil Lipo práci na sólové debutové desce, kterou o rok později vydal pod jménem Víc než hudba.

Kromě vlastní tvorby se Lipo věnuje režii videoklipů. V prosinci 2012 otevřeně podpořil kandidaturu Jiřího Dienstbiera na post prezidenta ČR ve volbách 2013, když natočil spot s názvem Chci změnu.