Rapper West už nestraní Trumpovi, hodlá vyhrát prezidentské volby

Washington - Americký rapper Kanye West naznačil, že už nepodporuje prezidenta Donalda Trumpa, a prohlásil, že do letošních prezidentských voleb jde s cílem zvítězit. Hudebník to uvedl ve dnes zveřejněném rozhovoru s časopisem Forbes, v němž se rovněž vyslovil proti dobrovolným potratům a vyjádřil pochyby ohledně očkování proti koronaviru.

West v sobotu oznámil, že hodlá kandidovat na prezidenta USA ve volbách, do nichž zbývá méně než čtyři měsíce. V minulosti přitom se svou ženou Kim Kardashianovou navštívil Trumpa v Bílém domě a měl na sobě známou červenou kšiltovku s heslem Trumpovy volební kampaně z roku 2016 "Make America Great Again" (Vraťme Americe její velikost).

"Tímto rozhovorem si sundávám tu červenou čepici," řekl West v rozhovoru s tím, že hodlá ve volbách zvítězit s vlastním heslem, které je odvozené od sloganu někdejšího prezidenta Baracka Obamy "Yes, we can" (Ano, dokážeme to). Rapperovo heslo však zní jen prostě YES (Ano).

West rovněž uvedl, že bude kandidovat za "Narozeninovou stranu", "protože až vyhraju, bude každý slavit narozeniny". Poradci jeho kampaně budou jeho žena Kardashianová a miliardář a podnikatel Elon Musk, kteří jej oba již do voleb podpořili. Muskovi pak West v případě svého zvolení už nabídl pozici šéfa amerického vesmírného programu.

"Tolik našich dětí je očkováno a ochrne. (...) Takže když říkají, že chtějí vyřešit covid vakcínou, jsem nesmírně opatrný," řekl rapper ohledně vyvíjené vakcíny proti covidu-19 s odkazem na nepotvrzené teorie o souvislosti očkování s vývojovými nemocemi u dětí. "Chtějí do nás dávat čipy, chtějí dělat celou řadu věcí, abychom nemohli projít nebeskou bránou," řekl West s tím, že se celá pandemie "týká Boha. Musíme přestat dělat věci, jež Boha rozčilují."

Rapper rovněž prohlásil, že je z náboženských důvodů pro zákaz dobrovolných potratů a že by chtěl strach z Boha a lásku k němu navrátit do amerických škol.

Podle některých Westových kritiků by mohla rapperova kandidatura rozdrobit hlasy černošského obyvatelstva, které většinově podporuje Trumpova soka Joea Bidena, a tím ohrozit naděje na sesazení současného prezidenta. West však tyto výtky odmítl s tím, že předpoklad, že by všichni černoši měli volit demokraty "je formou rasismu a (vyjádřením) nadvlády bělochů a bělošské kontroly".

Trump v úterním rozhovoru se serverem RealClearPolitics prohlásil, že Westova kandidatura v letošních volbách by byla "dobrým zahřívacím kolem" a že má rapper "opravdový hlas". Mluvčí Bílého domu Hogan Gidley označil Westovo oznámení za "zdrcující obvinění Demokratické strany, nejen jejich postoje k potratům (...), ale také jejich politiky, která dopadá nepoměrně negativněji na Afroameričany".

Podle agentury Reuters zatím nejsou žádné doklady o tom, že by West zaslal přihlášku do voleb americké federální volební komisi. V některých státech se stále může přihlásit jako nezávislý kandidát, v jiných však již propásl oficiální lhůtu. Rapper se však domnívá, že by mohl vzhledem k nezvyklé situaci způsobené koronavirem tamní úřady přesvědčit o udělení výjimky.