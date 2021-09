Ram a Salisbury ovládli čtyřhru na US Open a získali druhý grandslamový titul

Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury (zprava) vyhráli ve čtyřhře tenisové US Open

Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury (zprava) vyhráli ve čtyřhře tenisové US Open ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury vyhráli ve čtyřhře tenisové US Open a po loňském Australian Open získali druhý společný grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili 3:6, 6:2, 6:2 britsko-brazilskou dvojici Jamie Murray, Bruno Soares.

Sedmatřicetiletý Ram letos hrál své 21. US Open za sebou. Ve sbírce má po dnešku čtyři grandslamové triumfy, předloni a letos vyhrál na Australian Open smíšenou čtyřhry po boku Barbory Krejčíkové. O osm let mladší Salisbury letos získal titul v mixu na Roland Garros.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů) Muži: Čtyřhra - finále: Ram, Salisbury (4-USA/Brit.) - J. Murray, Soares (7-Brit./Braz.) 3:6, 6:2, 6:2. Ženy: Čtyřhra - semifinále: Stosurová, Čang Šuaj (14-Austr./Čína) - Guarachiová, Krawczyková (7-Chile/USA) 6:2, 7:5, McNally, Gauffová (11-USA) - Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) 6:6 skreč.