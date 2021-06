Bukurešť - Jako zápis do historie označil trenér rakouských fotbalistů Franco Foda triumf svých svěřenců na mistrovství Evropy, kteří na úvod šampionátu zdolali Severní Makedonii 3:1. Rakušané vybojovali své vůbec první vítězství na ME a hlavní chvála se snesla na dvojici střídajících útočníků Michaela Gregoritsche a Marka Arnautovice, kteří se v závěrečných 12 minutách postarali o rozdílové skóre.

"Jejich nasazení na hřiště se vyplatilo. Gregoritsch a Arnautovic dali týmu nový impulz. Myslím, že jsme si však tuhle výhru zasloužili," řekl médiím Foda. "Chci všem klukům poblahopřát, protože se zapsali do historie."

Kouč musel na tiskové konferenci po utkání odpovídat i na dotazy, proč zpočátku nechal hrát svou hlavní hvězdu Davida Alabu ze zadních řad, ale reagoval, že se jeho tah vyplatil o něco později, když se čerstvá posila Realu Madrid ve druhé půli vydala více podpořit útok. Alaba například nacentroval na vítězný gól. Fodovi vyšly i další taktické tahy.

Ač totiž Rakušané vedli po trefě Stefana Lainera, který svůj gól věnoval Dánovi Christianu Eriksenovi, ještě v první půli vyrovnal po nedorozumění v obraně Panděv. "O přestávce jsme si řekli, že chceme hrát s míčem daleko rychleji," řekl Foda.

Jeho tým se pak proti bojovnému soupeři prosadil v závěru, kdy se nejprve v 78. minutě trefil Gregoritsch a následně zpečetil výsledek další střídající "žolík" Arnautovic. "Je to fantastické. Byl to pro mě těžký rok a díky všem, kteří mi věřili," řekl Gregoritsch, který dlouho neměl účast na Euru jistou a po povedeném výkonu se neubránil slzám dojetí. "Tohle vítězství pro mě znamená všechno. Jsme tu za celou zemi. Navíc nálada nebyla nejlepší, protože to v posledních třech nebo čtyřech zápasech nebylo z naší strany úplně dobré," poukázal na střelecké tápání Rakušanů, kteří nedali v posledních třech zápasech ani jeden gól.

Teď ale při své třetí účasti na ME z posledních čtyř (ještě 2008 a 2012) slavili první vítězství a tím i výrazně oživenou šanci na případný premiérový postup do čtvrtfinále. V dalším duelu skupiny C je čeká ve čtvrtek Nizozemsko, které zdolalo v neděli Ukrajinu. "Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale tyhle tři body nás stále neuspokojují. Byly sice naším prvním cílem, ale teď chceme pokračovat ještě výš,“ dodal Alaba.