Rakušan žil se šesti dětmi ve vinném sklepě, asi se chystal na konec světa

Vídeň - Rakouské úřady vyšetřují muže, který žil se šesti dětmi ve věku od sedmi měsíců do pěti let nelegálně ve vinném sklepě v dolnorakouské vesnici Obritz pár kilometrů od hranic s Českou republikou. Podle rakouských médií je možné, že se chystal na konec světa. Ve sklepě se totiž našly zásoby jídla na několik let i zbraně, včetně pušky z druhé světové války.

Úřady rodinu objevily ve čtvrtek na základě informací místních obyvatel, kteří ze sklepa slýchali dětské hlasy, které ale vždy utichly, když se přiblížili. Když chtěli zástupci místních úřadů místo prověřit, napadl je pepřovým sprejem 54letý muž, a pak se ve sklepě zabarikádoval. Policie ho následně zadržela. Nyní je vyšetřován na svobodě. Děti jsou v péči sociálních úřadů.

Rakušan a jeho 40letá partnerka tvrdí, že děti jsou jejich a narodily se v Anglii. V Rakousku nebyly hlášené. Podle úřadů jsou ale v pořádku a nezdá se, že by byly vystaveny špatnému zacházení. Jak dlouho ve sklepě žily, není zatím jasné.

Dnes agentura APA napsala, že ve sklepě, který střeží bezpečnostní kamery, byla elektřina i tekoucí voda. A k překvapení úřadů také zásoby jídla na několik let. Vedle nich se na místě našly i zbraně, včetně několika plynových pistolí a dvou kuší.

Zdá se, že muž patří k hnutí Říšští občané (Reichsbürger). To je aktivní zejména v Německu, kde popírá legitimitu spolkové republiky a vyzývá ke svržení jejích institucí.