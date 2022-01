Rakušan Strolz se stal překvapivým vítězem slalomu SP v Adelbodenu

Adelboden (Švýcarsko) - Rakušan Johannes Strolz se stal se startovním číslem 38 překvapivým vítězem slalomu Světového poháru ve švýcarském Adelbodenu. Jediný český závodník na startu Kryštof Krýzl byl v prvním kole 43. a nebodoval.

Devětadvacetiletý Strolz není stálým členem rakouské reprezentace, ale už po prvním kole byl nečekaně sedmý. Po své druhé jízdě se ujal vedení vedl a pak už jen nevěřícně sledoval, jak na první příčce setrvává až do konce závodu. Dosud byl ve Světovém poháru nejlépe desátý.

"Je to neuvěřitelné. Jen jsem se snažil jet co nejlépe na hranici svých možností. Mnohokrát jsem se trápil, ale věděl jsem, že na to mám. A dnes to vyšlo. Jsem opravdu šťastný," radoval se syn olympijského vítěze v kombinaci z Calgary 1988 Huberta Strolze.

Johannes Strolz profitoval i z kolapsu favoritů. Už v prvním kole vypadli Nor Sebastian Foss-Solevaag a Francouz Clément Noël. Druhou jízdu nedokončili po prvním kole pátý Francouz Alexis Pinturault ani Rakušan Fabio Gstrein, který se dělil o vedení. Strolz zvítězil o sedmnáct setin před krajanem Manuelem Fellerem a Němcem Linusem Strasserem.

Pětatřicetiletý Krýzl zaostal za třicítkou o sekundu. Naposledy v SP bodoval v březnu 2017 v obřím slalomu. Ve slalomu čeká mezi elitou na postup do druhého kola od listopadu 2016.

Pořadí slalomu mužů v Adelbodenu: 1. Strolz 1:50,05 (54,23+55,82), 2. Feller (oba Rak.) -0,17 (54,06+56,16), 3. Strasser (Něm.) -0,29 (54,68+55,66), 4. Zenhäusern -0,48 (54,22+56,31), 5. Aerni -0,58 (54,11+56,52), 6. Meillard (všichni Švýc.) -0,60 (54,86+55,79), 7. Vinatzer (It.) -0,66 (55,35+55,36), 8. Yule (Švýc.) -0,68 (54,56+56,17), 9. Razzoli (It.) -0,75 (54,42+56,38), 10. Winters (USA) -0,77 (54,83+55,99), ...43. Krýzl (ČR) 56,43. Průběžné pořadí slalomu (po 3 z 9 závodů): 1. Foss Solevaag (Nor.) a Jakobsen (Švéd.) oba 140, 3. Noël (Fr.) a Strolz oba 100, 5. Razzoli (It.) 94, 6. Zubčič (Chorv.) 91. Průběžné pořadí SP (po 17 z 35 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 845, 2. Kilde (Nor.) 469, 3. Mayer (Rak.) 447, 4. Pinturault (Fr.) 382, 5. Kriechmayr (Rak.) 373, 6. Kristoffersen (Nor.) 349.