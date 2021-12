Praha - Jedním ze stěžejních úkolů ministerstva vnitra bude podle nového ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Víta Rakušana (STAN) krizové řízení. Ústřední krizový štáb, který ministr vnitra řídí, by podle něj měl být institucí, která rozhoduje. Rakušan to dnes řekl poté, co ho premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do funkce. Rakušan je první ministr, kterého Fiala po dnešním jmenování vlády v Lánech do úřadu uvedl.

"My přicházíme na ministerstvo vnitra ve chvíli, kdy covid za námi není, a před námi stojí jako před vládou jeden stěžejní úkol - je to krizové řízení, které v posledních dvou letech vystoupilo ze zákonných parametrů. Budovaly se tu nové orgány, jako je Rada vlády pro zdravotní rizika a podobně. Mnohokrát na krizový štáb nechodili lidé, kteří mají skutečné kompetence rozhodovat," řekl Rakušan. Jeho prvním krokem v úřadu bude připravit zasedání štábu a provázat ho s pondělní poradou ministrů, pod jejichž agendu spadá řešení epidemie nemoci covid-19.

Video: Rakušan: Stěžejním úkolem vnitra je krizové řízení, štáb má rozhodovat

17.12.2021, 16:00, autor: Jakub Šťastný, zdroj: ČTK/Video

"Chceme mít jednoznačnou osu, která ve vládě bude fungovat, aby takzvaní covidoví ministři spolu byli schopni spolupracovat. A zároveň, aby ústřední krizový štáb dostal tu roli, kterou má mít. To znamená, aby byl institucí, která rozhoduje, která dává úkoly v době velkých krizí, a k takovým ta covidová rozhodně patří," dodal ministr.

Rakušan také řekl, že nechce, aby bylo ministerstvo vnitra vnímáno jako ministerstvo represe, ale jako ministerstvo bezpečí. Chce také zjednodušit státní správu, spustit proces digitalizace nebo zmodernizovat volební právo. "Čeká na nás novelizace volební legislativy, korespondenční volby, kterou slibovala už ta předchozí vláda, a my chceme co nejdříve tohoto cíle co nejdříve dosáhnout," prohlásil ministr.

Úpravu legislativy pro krizové řízení a kritické infrastruktury označila nová vládní koalice za jednu ze svých priorit. Rakušan už na začátku prosince řekl, že změnu legislativy by chtěl předložit do poloviny volebního období. Česko je podle něj na všech úrovních připraveno na tradiční hrozby, jako jsou například povodně, méně ale na nové krize.

"Jsem přesvědčen, že Vít Rakušan díky svým zkušenostem z politické práce, z komunální politiky, z Poslanecké sněmovny, je na funkci ministra vnitra výborně připraven, že se jí ujme velmi rychle a rozhodně," řekl dnes Fiala. Spolu s Rakušanem také poděkoval policistům, hasičům a záchranářům za práci v první linii. "Můžeme řešit dílčí problémy v těchto sborech, ale Česká republika má kvalitní policii, má kvalitní hasiče, má kvalitní integrovaný záchranný systém a jsou to ty struktury, které nám v krizi pomáhají a zaslouží si, aby to takto vláda jako celek vnímala," uvedl Rakušan.

Na dotaz, zda počítá se zvýšením platů ve veřejné sféře o 1400, ke kterému má dojít příští rok, Rakušan řekl, že se příští týden sejde s novým ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), aby spolu řešili principy rozpočtového provizoria. "Rozhodně potom budeme schopni odpovědět na tuto otázku," řekl Rakušan. "Je určitě pěkné zvýšit tarifní mzdy, ale tomu musí odpovídat i připravený státní rozpočet. V návrhu, který dala předcházející vláda, na to navýšení mezd peníze nejsou, s výjimkou učitelů," dodal Fiala.

Rakušan je předsedou hnutí Starostové a nezávislí od dubna 2019. Vystudoval historii a germanistiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a školský management na Univerzitě Karlově v Praze. Je zastupitelem Středočeského kraje. V minulosti byl mimo jiné starostou Kolína a prvním náměstkem hejtmanky Středočeského kraje.