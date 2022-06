Rakušan: Stát po uzavření pražského centra zajistí registrace uprchlíků jinde

Praha - Stát po uzavření pražského Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) zajistí registraci uprchlíků v centrech v jiných regionech, případně prostřednictvím odboru azylové a migrační politiky a cizinecké policie. Novinářům to dnes řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Změnou bude podle něj jen to, že vyřizování potřebných dokumentů bude méně komfortní pro příchozí. Všechna asistenční centra budou od prázdnin podle Rakušana normalizovat provoz, v závislosti na počtu uprchlíku by mohla například zkrátit otevírací hodiny.

Vedení Prahy uzavře vysočanské centrum pro ukrajinské uprchlíky o půlnoci na čtvrtek. Důvodem jsou přeplněnost metropole ve srovnání s ostatními regiony a nedostatečné kapacity. "Zajistíme registraci na jiných krajských centrech nebo přes klasický provoz odboru azylové a migrační politiky a pracovišť cizineckých policií. Jen to bude méně komfortní pro lidi přicházející do Prahy," uvedl Rakušan.

Krok hlavního města podle Rakušana nic nepřinese. Pokud si ukrajinský uprchlík už dojednal ubytování v Praze, dočasnou ochranu v Česku dostane, jen bude muset stát fronty jinde a zařizování bude mít složitější. Praha podle něj mohla se svým krokem počkat alespoň do začátku prázdnin, kdy by měl přestat platit nouzový stav, a naopak by měla začít fungovat náhradní legislativní pravidla podle několika zákonů vztahujících se k Ukrajině.

Pražské silné gesto může vést ke zmatkům a vládu tlačit k silovým řešením, podotkl Rakušan. Nechce být tlačen k tomu, aby uplatnil krizovou legislativu a Praze přikázal, aby asistenční centrum nadále provozovala. "Já to nechci a přijde mi to absolutně zbytečné," dodal.

Od prázdnin by se podle něj měl postupně "normalizovat" provoz ve všech centrech. Jejich činnost by se mohla omezovat, krátit by se například mohly otevírací doby. "Budeme pokračovat do doby, kdy tu nutnost uvidíme, po dohodě ale třeba přejdeme k jinému stadiu," dodal. Všechny kroky budou záviset na počtu příchozích, s koncem nouzového stavu se však na systému nic zásadního nezmění, řekl.