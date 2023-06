Rakušan s Pavlem jednal o společnosti odolné vůči moderním hrozbám

Praha - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes s prezidentem Petrem Pavlem řešil, jak vytvářet společnost odolnou proti moderním hrozbám. Řekl to novinářům po jednání na Pražském hradě. Oba politici spolu hovořili také o migraci. Podle Rakušana hlava státu podporuje přístup ministerstva vnitra.

S prezidentem dnes Rakušan mluvil o tom, jak v současné situaci posílit odolnost společnosti vůči bezpečnostním hrozbám, chudobě i nebezpečím v digitálním světě. Ministr to napsal na twitteru.

"Bavili jsme se o tom, jak ministerstvo vnitra ve vizi, kterou pan prezident dlouhodobě prosazuje, ve vizi odolné společnosti, může pomoci, co všechno obsahuje problematika vnitřní bezpečnosti, logicky jsme se bavili o situaci i v mezinárodních vazbách a v mezinárodním kontextu," řekl Rakušan novinářům po schůzce s prezidentem.

Součástí jednání bylo i téma migrace. "Pan prezident dlouhodobě podporuje přístup České republiky, přístup ministerstva vnitra," uvedl ministr.

Vláda ve středu plánuje projednat návrh zákona, který by měl uvést do praxe balíček ke konsolidaci veřejných financí. Podle Rakušana bude balíček projednáván ještě v úterý, ve středu také očekává debatu přímo na vládě. Zvýšení náhrady pro bývalé prezidenty, které balíček obsahuje, podle něj ideově nesouzní s tím, co návrh představuje.

V souvislosti s víkendovými událostmi kolem vzpoury vůdce ruské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina Rakušan zdůraznil, že České republice žádné bezprostřední riziko nehrozí. "To, co se odehrálo teď o víkendu, by nemělo mít žádný bezprostřední vliv na bezpečnostní situaci v České republice," řekl ministr. Obecně s prezidentem o válce na Ukrajině mluvili, aktuálních událostí se ale nedotkli, uvedl.

Rakušan se plánuje s Pavlem scházet častěji než s jeho předchůdcem, prezidentem Milošem Zemanem. Další schůzka by se podle něj mohla uskutečnit nejpozději na podzim.