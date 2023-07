Rakušan: Potyčku v Pardubicích řeší policie i zmocněnkyně pro Romy

Praha - Sobotní potyčku v Pardubicích, kde se údajně střetli Romové s Ukrajinci, vyšetřuje policie, situací se zabývá i vládní zmocněnkyně pro romskou menšinu Lucie Fuková. Na dotaz ČTK to dnes uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nevidí nyní důvod k vytváření speciálních strategií pro předcházení podobným incidentům.

"Včerejší (sobotní) incident v Pardubicích, ačkoliv přitáhl pozornost kvůli údajnému zapojení Ukrajinců, nijak nevybočuje z toho, co policie denně řeší. V ČR se v průměru stane více než 500 trestných činů denně. Policie musí denně reagovat a řešit 3,5 až čtyři tisíce relevantních událostí. I v tomto případě policie postupuje podle zákona, zjišťuje skutkové okolnosti a vyzvala k uklidnění situace," sdělil ČTK Rakušan.

Do Pardubic se dnes v reakci na konflikt sjely stovky Romů, nejprve protestovaly před hlavním vlakovým nádražím, následně se vydaly na pochod městem. "Chceme upozornit vládu na to, že i my jsme občané ČR a nechodíme ozbrojeni po městě a neútočíme. Chceme žít poklidně. Jsme tu proto, že situace mezi Romy je napjatá. Tento případ ze soboty není ojedinělý, je teprve druhý medializovaný. Přibývá konfliktů mezi Ukrajinci a Romy, myslím, že je to zbytečné," řekl ČTK jeden z účastníků protestu Ferdinand Baník.

Rakušan dnes uvedl, že další postup je věcí především policie ve spolupráci s městem Pardubice. "K vytváření speciálních strategií nad rámec začleňování ukrajinských uprchlíků, které řeší vládní zmocněnkyně (pro lidská práva) Klára Šimáčková Laurenčíková, není v tuto chvíli důvod," doplnil ministr vnitra.

Policie zasahovala v sobotu večer v Pardubicích u potyčky zřejmě 18 lidí. Jeden z účastníků konfliktu byl zraněn a skončil v nemocnici. Tři lidi policisté zadrželi. Podle serveru Romea.cz byl zraněným Rom, kterého lékaři ošetřili. Se dvěma stehy ve tváři je již od sobotního večera doma, uvedl server. Policie národnost účastníků konfliktu odmítla komentovat.

Pokud se potvrdí, že v Pardubicích šlo o konflikt mezi Romem a Ukrajincem, půjde v krátké době po sobě o podobný incident. Nedávno vzniklo napětí v Brně po incidentu, při němž poblíž brněnské přehrady při festivalu ohňostrojů zemřel mladý Rom. Podle nepotvrzených informací byl útočníkem Ukrajinec, policisté pouze uvádějí, že šlo o cizince. Podezřelý muž je ve vazbě.