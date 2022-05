Rakušan: Pomoc migrantům se začne vyplácet, získá-li třetina z nich práci

Praha - Pokud v Česku bude moci podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) pracovat zhruba třetina uprchlíků z Ukrajiny, díky odvodům pak pomoc státu migrantům přestane být prodělečná. Ministr to řekl poslancům při představení strategie, jak chce vláda zvládnout uprchlickou vlnu z Ukrajiny, která třetí měsíc čelí ruské agresi. Do Česka kvůli tomu přišlo zhruba 340.000 běženců, část z nich se už však pravděpodobně vrátila na Ukrajinu. Opoziční ANO a SPD vládní kroky kritizovaly, diskusi o strategii Sněmovna po poledni přerušila.

"Česká republika to zvládla, přijmout více než tři procenta své populace," prohlásil Rakušan. Podle něj se Češi při pomoci běžencům s Ukrajiny nesmí nechat "zviklat xenofobními výkřiky". Ukrajinští migranti jsou z 45 procent děti, 80 procent dospělých uprchlíků tvoří ženy a "nejsou to žádní vyžírkové", řekl ministr. Podle něj se 63 procent se nějakým způsobem aktivně zapojilo do pomoci migrantům.

Zástupci ANO souhlasili s tím, že uprchlickou krizi Česko zvládlo díky občanům, krajům a obcím. Vláda jedná, ale nepomáhá těm regionům. Slíbený plán, aby byl použitelný, neexistuje," uvedl za ANO jeho poslanec Jiří Mašek. Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) řekla, že vláda měla s chystanými opatřeními přijít daleko dříve. Požadovala, aby vláda předložila skutečný strategický plán zvládání uprchlické vlny. Zástupci SPD se obávali dopadu přílivu uprchlíků na dostupnost školství, zdravotní péče nebo bezpečnost.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) mimo jiné uvedl, že počítá s prodloužením vyplácení humanitární dávky uprchlíkům z konce srpna do konce února. V čase by se ale mohla podle něho částka 5000 korun snižovat, což by mělo motivovat běžence k tomu, aby si hledali práci. Podporu získávají uprchlíci za měsíc, ve kterém obdrželi vízum k ochraně. V případě potřeby ji mohou pobírat ještě pět měsíců.

"Nepomáháme ukrajinským běžencům a jejich dětem na úkor českých dětí a jejich rodičů," zdůraznil před poslanci ministr školství Petr Gazdík (STAN). Poukázal třeba na to, že české děti absolvují zápis do mateřských škol dříve než ukrajinské dětí. Řeší se podle ministra problém, kdy se volné školské kapacity nekryjí s místy, kde jsou uprchlíci ubytování a kde se nabízí práce.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) mimo jiné uvedl, že zdravotnictví se kvůli uprchlické vlně nehroutí. Ministerstvo podle něho postupuje tak, aby se nezhoršila dostupnost lékařské péče a léků. "Proočkovanost ukrajinských dětí se velmi podobá proočkovanosti dětí v Rakousku," poznamenal Válek k obavám ze zavlečení nemocí, které byly v Česku díky očkování vymýceny.

Strategie popisuje tři fáze uprchlické vlny, ze kterých už Česko má podle Rakušana za sebou "boj o bezpečí" v prvních 30 dnech, kdy byli uprchlíci odbaveni a rychle ubytováni. Nynější druhá fáze na období 30 až 180 dní je zaměřena na adaptaci uprchlíků, k čemuž mají pomoct zejména jazykové kurzy. Třetí fáze pro období 180 až 360 dní počítá s integrací migrantů nebo jejich návratem na Ukrajinu.

Strategii schválila vláda v polovině dubna, vyvíjí se podle situace na Ukrajině a postupu ruské agrese. Ministerstvo počítá podle Rakušana s možností nahradit finanční pomoc běženců materiální pomocí, aby vyloučilo ekonomickou migraci. Chce také podle Rakušana do poloviny června zjistit, jak to vypadá s umístěním běženců v jednotlivých regionech, a to podmíněním výplatu sociálních dávek a příspěvku na ubytování splněním ohlašovací povinnosti.

Ministr upozornil na to, že udělení dočasné ochrany neumožňuje povinné relokace uprchlíků, aby ulevilo Praze a okolí, kde je největší počet běženců. Příští týden chce proto probrat sérii motivačních faktorů, která by vedla k dobrovolným relokacím.