Rakušan: Peníze pro školy by měly být prioritou i na úkor jiných agend

Praha - Peníze pro školství by při dalším vyjednávání vládní koalice o rozpočtu na příští rok měly být prioritou i na úkor jiných agend, řekl dnes při příchodu na jednání kabinetu vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) zopakoval, že školy o peníze nepřijdou, ačkoliv poslední návrh ministerstva financí (MF) počítá pro školství s částkou 253,4 miliardy korun, což znamená proti letošku pokles o 11,6 miliardy.

Rakušan řekl, že pro STAN jsou školy prioritou, hnutí v tomto smyslu zavazuje i usnesení vlastního předsednictva. "Říká, že závazky týkající se školství musí být naplněny. Je to jedna z premis našeho vyjednávání o rozpočtu," uvedl ministr vnitra Rakušan při příchodu na odpolední zasedání vlády.

Bek zopakoval svá vyjádření z posledních dnů, že návrh MF zatím neobsahuje všechny koaliční dohody. Školám by peníze ubýt neměly. "Některé dohody koalice se promítly do návrhu, některé uzavřené dohody se ještě v těch číslech neodrážejí. Jednáme každý den, všichni vědí, že musíme pokrýt zákonný závazek 130 procent (průměrné mzdy) pro učitele," řekl. Je si nyní "poměrně jistý", že školství žádný škrt v rozpočtu nečeká.

Uvedl, že rozpočet pro školství musí krýt potřeby vyplývající z mandatorních výdajů. "Takže kdybychom nedosáhli na navýšení, tak to potom znamená zásah do částí rozpočtu, kde to není pokryto zákonem. A to je ta nepedagogická práce," uvedl Bek. S výjimkou učitelů podléhají platy ve školství plánu vlády uspořit dvě procenta nákladů, což by ale rozhodovaly kraje a obce, doplnil Bek. "My nerozhodujeme o tom, jak se to snížení o dvě procenta promítne do konkrétní situace," řekl.

Rakušan připomněl, že se vláda zavázala k podpoře školství. "V této chvíli se bavíme, jak vysoká bude příjmová stránka rozpočtu. Nyní to vypadá, že i na úkor jiných agend by peníze na školství měly být prioritou. Vláda musí vycházet z toho, co je prioritou z programového prohlášení - školství, věda a výzkum to jednoznačně jsou," podotkl.