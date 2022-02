Rakušan odvolal osm z 15 členů dozorčí rady České pošty

Praha - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odvolal osm členů patnáctičlenné dozorčí rady České pošty. Devátý člen, jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS), rezignoval sám minulý týden. V radě zůstali zástupci zaměstnanců a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Noví členové budou vybráni k nominaci tento týden. Rada by měla mít do konce února nadpoloviční počet členů. Oznámilo to dnes tiskové oddělení ministerstva vnitra.

Ministr z rady odvolal jejího předsedu a bývalého generálního ředitele pošty Petra Zatloukala, místopředsedy Lubomíra Krejsu a Jiřího Nováčka, šéfa NAKIT Vladimíra Dzurillu, starostu Náchoda Jana Birkeho a jeho stranického kolegu z ČSSD Bedřicha Grulicha, Karla Klímu a ekonomického exnáměstka pošty Oldřicha Černocha.

Výběr nových členů má proběhnout transparentně ve shodě s koaličními partnery, poté budou návrhy předloženy Výboru pro personální nominace, což je poradní orgán vlády. Dozorčí radu České pošty tvoří zástupci zakladatele, tedy ministerstva vnitra, a volení zástupci zaměstnanců v poměru deset ku pěti.

"Česká pošta nemůže fungovat tak, jak má, bez funkční dozorčí rady. Proto potřebujeme, aby v ní místo politických trafikantů byli schopní odborníci,“ uvedl dnes Rakušan. Zásadní obměnu ministr avizoval už v minulých týdnech jako první krok k tomu, aby pošta mohla fungovat a rozvíjet se jako moderní podnik. Dočasné snížení členů dozorčí rady podle něj neovlivní chod pošty.

Dozorčí rada dohlíží na chod státního podniku a má v tuto chvíli šest členů. Usnášeníschopnou dozorčí radu, tedy alespoň s nadpolovičním počtem členů, chce mít ministerstvo vnitra do konce tohoto měsíce.

Pošta před týdnem oznámila , že od května zruší 669 pracovních míst, zejména manažerských a úřednických. Státní podnik si od toho slibuje úsporu 500 milionů korun ročně. Podle vedení pošty jde o další krok k optimalizaci nákladů. Podnik nyní zaměstnává kolem 27.000 pracovníků. Rušení pozic se dotkne zejména útvarů marketingu, administrativně právních záležitostí, IT, financí nebo obchodu.

V posledních letech pošta hospodaří v červených číslech. Za loňský rok podnik počítá se ztrátou kolem 800 milionů korun, což je však zhruba o půl miliardy korun nižší propad než v roce 2020, kdy hospodaření pošty skončilo ztrátou 1,356 miliardy Kč po zdanění. Důvodem ztrát je podle vedení firmy neuhrazená úhrada státu za objednávané základní služby. Stát v současnosti podniku dluží šest miliard Kč.