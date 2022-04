Rakušan: Migrační krize dosud ministerstvo vnitra stála asi 10 miliard

"Samozřejmě se to týká komplexně nejrůznější kriminality spojené s příchodem Ukrajinců do České republiky, v některých případech je to opravdu zneužívání (situace uprchlíků)," řekl Rakušan.

Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka policie k pátku evidovala téměř 600 podnětů, které mají souvislost s děním na Ukrajině. Potvrdil, že trestní řízení bylo zahájeno ve 138 případech. Z toho čtyři desítky tvoří trestné činy z nenávisti, tedy například adorování postupu ruských vojsk nebo písemné útoky proti Ukrajincům. Zbývající případy se týkají majetkových trestných činů nebo třeba sprejerství. Dalšími případy z podnětů se policie zabývá. Rakušan zmínil podvody s vízy, krádeže nebo kuplířství.

Ministr zdůraznil, že počet trestných činů ukrajinských migrantů je minimální a policie neeviduje žádný závažný trestný čin. Poukázal na to, že do Česka přichází zejména maminky s dětmi.

Policie podle Rakušana monitoruje místa s největším výskytem ukrajinských uprchlíků a snaží se předcházet tomu, aby k podobným trestným činům nebo přestupkům docházelo. Přesčasy policistů chce zaplatit z peněz, které byly vyčleněny na odměny v rámci českého předsednictví EU a z rozpočtových rezerv policie. Následně počítá s tím, že bude situace zohledněna při novele rozpočtu poté, co budou známé skutečné náklady.