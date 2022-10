Rakušan má za to, že kontroly na hranicích se Slovenskem budou prodlouženy

Bratislava - Český ministr vnitra Vít Rakušan má za téměř jisté, že Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem, které vláda minulý týden zavedla v souvislosti s náporem běženců, a to v první fázi na deset dnů, tedy do 8. října. Rakušan to dnes řekl po schůzce s kolegy ze Slovenska, Maďarska a Rakouska v Bratislavě. Ministři se shodli na potřebě posílit ochranu vnější hranice schengenského prostoru volného pohybu osob, a to i s pomocí unijní agentury Frontex.

"Je téměř jisté, že ty kontroly po deseti dnech neskončí. Musíme počkat, až budou výsledky, až se ukáže, že na této migrační trase čísla objektivně klesají," uvedl Rakušan.

Podle Rakušana migrace je celoevropský problém, který nelze řešit pouze mezi jednotlivými státy. Naznačil, že pomoc v souvislosti s migrační vlnou očekává také od Srbska.

Jedna z uprchlických tras vede právě přes srbsko-maďarskou hranici, která je vnější hranicích Schengenu. Uprchlíci pak přes Maďarsko, Slovensko a Česko míří do Německa.

"To, co zažíváme, je bezprecedentní. Meziroční nárůst migrace v České republice je 1200 procent. To je situace, na kterou jsme jako Česká republika museli reagovat," řekl Rakušan.

Podle slovenského ministra vnitra Romana Mikulce by Evropská komise měla mnohem intenzivněji jednat ohledně migrace se zeměmi západního Balkánu. "Potřebujeme, abychom migranty dokázali efektivně vrátit do zemí, odkud přišli," řekl Mikulec.

Maďarský ministr vnitra Sándor Pintér řekl, že Budapešť je připravena na svou jižní hranici nasadit 4000 vojáků. Vyjádřil vděk Česku i Rakousku za vyslání pohraničníků do Maďarska.