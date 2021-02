Rakušan Kriechmayr vyhrál na MS po super-G i sjezd

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Rakouský lyžař Vincent Kriechmayr slaví na mistrovství světa v italské Cortině d'Ampezzo druhou zlatou medaili. Jako třetí muž v historii vybojoval po titulu v superobřím slalomu také triumf ve sjezdu.

"Ani jsem si neuměl představit, že bych něco takového mohl dokázat. Byl to bláznivý závod," řekl Kriechmayr, který vrátil Rakousku zlato v královské disciplíně po 18 letech. Navázal na výhru Michaela Walchhofera ze Svatého Mořice 2003.

Kriechmayr jel první a jeho čas 1:37,79 minuty na trati, která měla místy parametry jeho oblíbeného super-G, už nikdo nepřekonal. Nejvíc ho překvapivě ohrožoval hned po něm jedoucí Němec Sander, který zaostal o setinu, což je v přepočtu 27 centimetrů. Bronz získal favorizovaný Beat Feuz ze Švýcarska. Češi nejeli.

"Nemyslel jsem si, že vydržíme na stupních vítězů, ale ztráta v horní části už se dole nedala dohnat. I zatočené branky patří ke sjezdům," řekl Kriechmayr.

Před Kriechmayrem obě rychlostní disciplíny na jednom šampionátu vyhrály jen dvě sjezdařské legendy. Jako první uspěl jeho krajan Hermann Maier v americkém Vailu v roce 1999, kde vyhrál sjezd a o titul v super-G se podělil s Norem Lassem Kjusem. O šest let později získal double Američan Bode Miller v Bormiu.

Jednatřicetiletý Sander získal třetí německé stříbro na mistrovství. Před ním uspěli nečekaně Romed Bauman v super-G a Kira Weidleová ve sjezdu. "Nechápu to, je to senzační," řekl Sander, který nikdy nestál v SP na stupních vítězů.

Vítěz posledního tréninku a domácí favorit Dominik Paris chyboval v technické pasáži. V závěru ztrátu stahoval, ale skončil bez medaile čtvrtý. "Protože to byl obří slalom... Když nemám rychlost, nic se mi nedaří," řekl Ital. Z favoritů se do cíle nedostal Rakušan Matthias Mayer, který podjel jednu ze zatočených bran.

Akrobatický kousek předvedl Maxence Muzaton, který se jako zázrakem vyhnul nepříjemnému pádu. Francouzovi se chytla lyže do rýhy, což ho otočilo, a ve velké rychlosti jel chvilku pozadu, ale vrátil se zpět do směru jízdy. Měl štěstí, že se to stalo v pasáži, v které byl volný prostor a sítě daleko.

Šampionát by měl pokračovat v pondělí přeloženými kombinacemi mužů i žen. Po dvou čtvrtých místech v něm pojede o medaili i Ester Ledecká.

Pořadí sjezdu mužů na MS v Cortině d'Ampezzo:

1. Kriechmayr (Rak.) 1:37,79, 2. Sander (Něm.) -0,01, 3. Feuz -0,18, 4. Odermatt (oba Švýc.) a Paris oba -0,65, 6. Innerhofer (oba It.) -0,90, 7. Allegre (Fr.) -0,97, 8. Jansrud (Nor.) -1,02, 9. Janka (Švýc.) -1,08, 10. Röa (Nor.) a Bennett (USA) -1,10.