Rakušan: Demonstrace Palestinců v Praze by patřila mezi potenciálně rizikové

Praha - Demonstrace, kterou údajně svolávají Palestinci žijící v ČR do centra Prahy, by podle podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) patřila mezi potenciálně rizikové akce. Policie ji nemůže předem zakázat, budou-li dodrženy podmínky shromažďovacího práva, ale ohlídá ji. Ministr to dnes uvedl na dotaz poslance SPD Radka Kotena, podle něhož prý demonstraci na Václavském náměstí chystají palestinští radikálové. V přehledu veřejných shromáždění v hlavním městě zatím žádná podobná akce na nejbližší dny uvedena není.

"Pravděpodobně nebude svolavatelem Hamás, pravděpodobně to bude nějaká organizace, která působí v České republice a jistě doposavad působila legálně," uvedl ministr k poslancovým obavám. Podle Kotena by totiž svolavatelem mohla být některá ze skupin, které jsou alespoň v Izraeli označovány za teroristické.

Ministr poslance ujistil, že žádné bezpečnostní riziko týkající se teroristických útoků v současné chvíli podle informací bezpečnostních složek státu obyvatelům České republiky nehrozí. Rakušan zopakoval, že v návaznosti na víkendové útoky palestinského hnutí Hamás vůči Izraeli přijaly bezpečnostní složky zvýšená opatření ve vztahu k objektům a památkám spojeným s židovským státem a historií.

K případné demonstraci Palestinců ministr uvedl, že policie ani ministerstvo nemohou shromažďovací právo předem omezovat, pokud budou splněny zákonné náležitosti. "Policie bude jako u všech potenciálně rizikových akcí sledovat, zda nedochází k výzvám ke genocidě, násilí, rasové a etnické nenávisti. Pokud ano, tak jako ve všech ostatních případech bude konat podle platného českého práva," uvedl Rakušan.

Hnutí Hamás provedlo v sobotu raketové a pozemní útoky na Izrael z Pásma Gazy. Zabili nejméně 1300 lidí včetně občanů jiných zemí, dalších 350 osob bylo ve vážném zdravotním stavu, desítky lidí byly uneseny. V Pásmu Gazy, které Hamás ovládá, při odvetném izraelském bombardování zahynulo podle místních činitelů přes 1400 lidí.

Západní země vyjádřily Izraeli podporu, stejně jako tisíce lidí na shromážděních. V řadě evropských měst, stejně jako v USA nebo v Austrálii naopak stovky lidí demonstrovaly na podporu Palestiny. Část z nich brutální útok Hamásu vůči civilistům schvalovala a označovala za oprávněný odpor.