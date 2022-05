Rakušan chce zpřísnit kontroly pasů uprchlíků a změnit formu pomoci

Praha - Ministerstvo vnitra chystá zpřísnění kontrol pasů uprchlíků přicházejících z Ukrajiny. Ministr Vít Rakušan (STAN) novinářům řekl, že jedná také o změně peněžní pomoci pro uprchlíky, která nyní činí 5000 korun, na naturální. Serveru Blesk.cz později sdělil, že pro nárok na humanitární dávku bude muset mít žadatel razítko v pase o tom, že překročil ukrajinskou hranici. "To by mělo platit od příštího pondělí," řekl v pořadu Epicentrum serveru Blesk. Rakušan také uvedl, že migrace z Ukrajiny by mohla kolem roku 2025 přinášet Česku výhody.

Jde o kroky reagující na problémy spojené s migrací Romů z Ukrajiny. Rakušan na tiskové konferenci řekl, že kraje mají hledat ubytování pro romské uprchlíky, protože regiony nepřistoupily na nabídku objektů vlastněných státem. Jde podle něj o problémy pouze v některých krajích. Část krajů ubytování pro romské rodiny poskytuje, uvedl.

Rakušan bude kvůli romským uprchlíkům jednat se svým maďarským protějškem o rychlejších lustracích tak, aby nebyly formální a uměle neodsouvaly rozhodnutí o dočasné ochraně. Zdůraznil, že Češi musejí na lustrace v Maďarsku čekat, informace nemohou kontrolovat sami. S ukrajinským protějškem bude Rakušan ve středu on-line mluvit o organizovanému zločinu na Zakarpatí souvisejícím s migrací.

Rakušan dnes zopakoval, že romští uprchlíci mají často dvojí občanství a jako občané Maďarska nemají na pomoc v ČR nárok. "Nejlepší je, aby lidé, kteří nemají nárok na pomoc, do Česka nepřijížděli," uvedl Rakušan k plánovaným jednáním. Česko podle ministra nebude nikoho, kdo je v nouzi, posílat zpět "posazením do vlaku". Po benevolenci v prvních měsících konfliktu na Ukrajině, kdy nebyly striktně kontrolovány pasy uprchlíků, chce Rakušan, aby při udělování dočasné ochrany úředníci kontrolovali, zda pasy obsahují razítko příchodu uprchlíků do Evropské unie. S ministerstvem dopravy Rakušan jedná o možnosti nabídky dopravy pro lidi, u kterých se ukáže, že nemají nárok na pomoc v Česku, do země původu.

Kromě dvojího občanství musí úřady s romskými uprchlíky také často řešit chybějící doklady. Podle dobrovolníků, kteří běžencům pomáhají na hlavním nádraží, trvá i několik dnů, než úřady ověří jejich totožnost. Romští uprchlíci se často sdružují ve větších skupinách, které je těžké ubytovat. Část zástupců samospráv ubytování romských běženců na svém území odmítla.

Migrace z Ukrajiny by mohla kolem roku 2025 přinášet ČR výhody Migrační vlna z Ukrajiny by mohla přinášet Česku výhody kolem roku 2025, řekl dnes ve Sněmovně novinářům ministr Rakušan. Vyplývá to podle něj ze základní ekonomické rozvahy, která je součástí vládní strategie zvládání uprchlické vlny. Kabinet dnes představí strategické priority poslancům. Vláda schválila strategické priority pro řešení uprchlické vlny v polovině dubna, Rakušanovi při té příležitosti přidělila roli koordinátora. Strategie se má podle vlády dál upravovat po diskusi včetně jednání ve Sněmovně. Rakušan dnes řekl, že se kabinet nebojí zpětné vazby, v otázce migrace z Ukrajiny ale podle něj nejde o souboj vlády s opozicí. Rakušan uvedl, že kabinet vnímal nutnost strategii přijmout, i když bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu bylo nutné se bez ní obejít mimo jiné kvůli bezprecedentnímu rozsahu migrační vlny. Vyzdvihl v té souvislosti, že se od počátku postupovalo podle zásad krizového řízení a kabinet nevytvářel paralelní systémy jako předchozí vláda v počátcích covidové krize. Jednotlivé části strategie budou dnes představovat poslancům ministři, Rakušan zmínil jako klíčové například kapitoly sociálních věcí, zdravotnictví či školství. Výhody by migrace z Ukrajiny mohla podle základní ekonomické rozvahy přinášet Česku kolem roku 2025, dodal. K materiálu o migraci z Ukrajiny se kriticky staví zejména poslanci opozičního hnutí ANO. Na rozdíl od vládních představitelů tvrdí, že se ve skutečnosti o strategii nejedná, když není dostatečně podrobný a neobsahuje třeba ani termíny pro plnění nastíněných úkolů. Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Radovan Vích dnes kritizoval, že vláda řeší migraci z Ukrajiny nahodile, bez konkrétních čísel, dat a termínů. Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny musí být podle SPD přiměřená, trvat pouze nezbytně dlouhou dobu, nesmí být na úkor českých občanů a vyvolávat sociální pnutí.