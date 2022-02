Rakušan chce v Bruselu navrhnout nedávat schengenská víza Rusům

Praha - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) chce dnes odpoledne na jednání ministrů vnitra zemí EU v Bruselu navrhnout zastavení vydávání vstupních víz ruským občanům do zemí Schengenu. Jde podle něj o oficiální pozici ČR. Zdůvodnil to tím, že ČR nyní víza Rusům nevydává, ale ti mohou na takzvané schengenské vízum přicestovat do jiné země EU a v konečné fázi se do Česka dostat. Rakušan to řekl dnes v pořadu Otázky Václava Moravce České televize.

Rakušan připustil, že tato sankce se dotkne i lidí, kteří nesouhlasí s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina. Podotkl však, že sankce má bolet. Připomněl, že Česko již nyní nevydává nová víza Rusům žijícím mimo ČR. Netýká se to těch ruských občanů, kteří v ČR žijí. Ti, kteří v tuzemsku žijí, ale podle něj budou muset projít novou vlnou bezpečnostního prověřování, které bude velmi podrobné. Také premiér Petr Fiala (ODS) v pátek avizoval revizi pobytových víz vydaných Rusům žijícím v Česku.

Vláda v pátek rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Krok, který kabinet avizoval už po čtvrtečním zasedání Bezpečnostní rady státu, je reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu.

Desetitisíce uprchlíků z Ukrajiny by stály 15 až 20 miliard Kč

Předpokládaných 5000 uprchlíků z Ukrajiny by státní rozpočet přišlo asi na 1,5 miliardy korun. Pokud by jich dorazily desetitisíce, přišlo by to státní rozpočet na 15 až 20 miliard. V takovém případě by ale pomohla s penězi Evropská unie, protože by šlo o migrační vlnu velkého rozsahu. V ČT to řekl Rakušan.

"Zatím se řídíme tím, abychom se dostali k tomu, co je definováno v tom oranžovém a červeném stupni ohrožení, tam se nepohybujeme v těchto částkách. Tohle je opravdu nějaká krajní situace, kde by, ale znovu říkám, byly aktivovány nějaké evropské zdroje, protože to už je migrační vlna velkého rozsahu,“ popsal ministr. Ujistil, že s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) řeší, jak dostat do rozpočtu ministerstva vnitra peníze, které bezprostředně pomůžou s humanitární krizí vyvolanou ruskou agresí vůči Ukrajině. "Tady se zatím budeme pohybovat v jednotkách miliard," dodal.

Někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta v ČT vyjádřil názor, že bude nutné navýšit rozpočet vnitra. Šlachta ale současně zdůraznil, že je potřeba chránit české občany. Za velké riziko pokládá, že by této situace využilo Rusko a organizovaný zločin. Vláda by podle něj měla myslet i na tuto možnost. "Věřím, tomu, že to máte, pane ministře, podchycené i v tom, že budeme vědět, koho na území máme," podotkl.

Rakušan s ním souhlasil v tom, že bezpečnost občanů musí být na prvním místě. Uvedl, že metody bezpečnostního screeningu existují.