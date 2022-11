Rakušan bude jednat o migraci s kolegy ze Slovenska, Rakouska a Maďarska

Ilustrační foto - Ministr vnitra Vít Rakušan při debatě o uprchlících, kteří přes ČR přecházejí do Německa a Rakouska, 29. září 2022, Žitková, Uherskohradišťsko.

Praha - Ministři vnitra Česka, Rakouska, Slovenska a Maďarska dnes budou v Praze jednat o migrační situaci. Scházejí se den před mimořádným zasedáním ministrů vnitra členských zemí Evropské unie, které do Bruselu v rámci českého předsednictví EU svolal vicepremiér Vít Rakušan (STAN). ČTK řekl, že dnes bude s kolegy řešit především aktuální situaci na západobalkánské migrační trase a její dopad na střední Evropu. "Zároveň chceme diskutovat i o bodech, které budeme projednávat na páteční mimořádné radě," doplnil.

Mimořádná schůzka ministrů vnitra členských zemí EU by se v pátek měla zabývat spory kolem zavádění kontrol na hranicích uvnitř schengenského prostoru a přijímání migrantů vyzvednutých ve Středozemním moři. V posledních týdnech se v unijních institucích mluví především o takzvané balkánské trase, kde unijní pohraniční agentura Frontex pozoruje meziroční nárůst v počtu migrantů přicházejících nelegálně do EU téměř na trojnásobek.

Některé státy včetně Česka na vývoj reagovaly zavedením hraničních kontrol, další tento krok zvažují, což vneslo napětí mimo jiné do česko-slovenských vztahů. Dalším ožehavým tématem je neochota nové italské vlády přijímat lodě s běženci. Jedna taková, kterou Itálie odmítla, nakonec před týdnem zakotvila ve francouzském Toulonu, načež Francie posílila kontroly na hranicích s Itálií.

Česko zavedlo kontroly na hranici se Slovenskem koncem září. Policisté a vojáci jsou na hranicích nasazeni, protože od května roste počet migrantů, kteří nelegálně překračují slovensko-českou hranici a míří převážně dále do Německa. Opatření je v plánu do 12. prosince. Nejvíce migrantů přechází hranice na jižní Moravu a do Zlínského kraje. Na Slovensko obvykle přicházejí či přijíždějí z Maďarska, kam se dostávají z Balkánu.