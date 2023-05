Rakovině plic podlehne ročně 5400 lidí, bude letos tématem Dne proti rakovině

Praha - Rakovinu plic lékaři odhalí u 6500 pacientů v ČR každý rok, asi 5400 ročně jí podlehne. Odborníci varují, že 70 až 90 procent jejích případů souvisí s kouřením. Uvedli to dnes lékaři na tiskové konferenci k Českému dni proti rakovině, jehož tématem budou letos právě plicní nádory. Liga proti rakovině ho s prodejem symbolických kytiček měsíčku lékařského pořádá ve středu 10. května.

Kouření hořícího tabáku, ale i marihuany, podle předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martiny Koziar Vašákové zvyšuje riziko rakoviny plic až dvaadvacetkrát. Zcela vyléčit se lékařům podaří jen asi deset až 15 procent lidí, u kterých tento nádor diagnostikují. Fyzické příznaky se ale dlouho neprojeví, nádor roste i dvacet let. "Když už symptomy jsou, tak je rakovina v takovém stadiu, že už nemají šanci na vyléčení," řekla Vašáková.

Spolu s prevencí nádorů se letos charitativní akce zaměřuje i na odvykání kouření. Nebezpečný je podle předsedkyně ligy a lékařky Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka Michaely Fridrichové i nikotin, na kterém vzniká silná závislost. "Dobrovolně otravujeme svůj vlastní organismus. Nikotin je vlastně nervový jed, který rostliny produkují, aby se zbavily škůdců," uvedla.

Lékařky upozorňují, že bezpečné nejsou ani alternativní způsoby užívání nikotinu, jako jsou vapování, e-cigarety nebo nikotinové sáčky, které jsou stále dostupné i dětem. Vzniká na něm velmi silná závislost. I s pomocí lékařů a léků podle Vašákové dokáže přestat s kouřením jen asi 30 procent těch, kteří s odvykáním začnou. Bez pomoci odborníků je pak úspěšnost v jednotkách procent.

Už krátce od poslední cigarety se podle Fridrichové projeví pozitivní zdravotní dopady. Za 20 minut klesne kuřákovi tep a krevní tlak na normální hodnoty, za 12 hodin z těla zmizí jedovatý oxid uhelnatý. V řádu měsíců ustoupí kašel, riziko infarktu se sníží za rok o polovinu a za 15 let na úroveň nekuřáka. Po deseti letech nekouření je riziko rakoviny plic poloviční.

Od loňského ledna mohou lékaři pacienty ve věku 55 až 74 let, kteří kouří cigarety nebo dříve dlouhodobě kouřili, poslat na speciální vyšetření, které umožní rakovinu odhalit v časném, ještě léčitelném stadiu. Nová možnost by se mohla týkat až půl milionu lidí. Loni jich praktičtí lékaři oslovili kolem 7000, k vyšetření počítačovým tomografem dorazilo asi 1500 z nich. Podle prozatímních informací měla nález na plicích asi tři procenta. Pilotní projekt bude vyhodnocený za pět let, podle Vašákové je třeba pracovat hlavně na zájmu lidí se ho účastnit.

Při Českém dni proti rakovině dobrovolníci nabízejí umělé květy měsíčku lékařského, letos s modrou stužkou. Připraveno jich na středu 10. května mají asi 900.000 kusů. Loni sbírka vynesla přibližně 18,6 milionu korun, čistý výtěžek byl 10,7 milionu. Z toho zhruba polovina šla na podporu kvality života pacientů, 3,1 milionu na prevenci nádorů a 2,3 milionu na výzkum, výuku, případně dovybavení zdravotnických pracovišť. Lidé mohou ale celý rok darovat také prostřednictvím zpráv DMS z mobilních telefonů nebo na účet.