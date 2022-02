Rakouský lyžař Strolz kombinačním triumfem napodobil otce

Jen-čching (Čína) - Olympijským vítězem v alpské kombinaci se stal rakouský lyžař Johannes Strolz, jenž zopakoval úspěch svého otce Huberta z Calgary 1988. Český reprezentant Jan Zabystřan rozjel závod nadějně devátým časem ve sjezdu, ale slalom po chybě hned v horní části nedokončil.

Devětadvacetiletý Strolz porazil díky nejrychlejší slalomové jízdě v součtu o 59 setin sekundy Nora Aleksandera Aamodta Kildeho, jenž zase zajel nejlepší čas ve sjezdu. Bronz získal s odstupem 68 setin na vítěze Kanaďan James Crawford.

"Tohle pro mě znamená naprosto všechno. Když na to pomyslím, na všechny ty tátovy fotografie a medaile, je pro mě těžké se nerozplakat," uvedl nečekaný vítěz. Strolzovi se stali první dvojicí otec-syn, která na zimní olympiádě vyhrála stejnou individuální disciplínu.

Zabystřan ve sjezdu na Kildeho ztratil 1,42 sekundy a toužil minimálně vyrovnat deváté místo v kombinaci z loňského mistrovství světa v Cortině. Ve slalomu ale vypadl v relativně jednodušší pasáži zhruba deset sekund po startu a kombinovaný závod nedokončil stejně jako před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, kde byl šestnáctý Ondřej Berndt.

"Jel jsem tak, abych měl medaili, protože po sjezdu to bylo rozjeté skvěle. Slalom byl postavený mně skoro na míru, ale ocitl jsem se během setiny na zemi. Je to moje častá chyba. Snažil jsem se prostě jet na plný plyn, ale nevyšlo to. Chyba mě strašně mrzí, ale už s tím nic neudělám," řekl Zabystřan novinářům. "Chtěl jsem předvést co nejlepší jízdu, ale moc jsem ji nepředvedl. Omlouvám se divákům, kteří ráno vstávali," řekl.

Zabystřanův pokus o medaili v kombinaci zhatil pád na ledové plotně

Velkým medailovým překvapením mohla skončit kombinace sjezdařů na olympijských hrách v Pekingu. Zabystřan chtěl po devátém místě ve sjezdu zaútočit na stupně vítězů ve slalomu. "Šel jsem do toho, že by medaile mohla být. Nechtěl jsem desátý místo s velkým rozestupem, chtěl jsem mít pořádný výsledek někde vepředu, ale bohužel to nevyšlo," litoval český závodník. Opravdu věřil, že by se mohl k cennému kovu dostat. "Určitě. Přede mnou byli dva slalomáři, za mnou byli dva slalomáři a věděl jsem, že ostatní můžu porazit," konstatoval.

Ještě v první část spadl v rovinatější partii. V levotočivé brance mu podjely lyže a ocitl se na boku. "Během setiny," řekl a luskl prsty. "Bylo tam pár ledových ploten a na to jsem asi doplatil. Když se snažím jet co nejrychleji, tak trošku prostě vyjedu i na vnitřní a snažím se uspíšit oblouk. Bohužel na tohle jsou nějaké brány kritické, byla to i jedna z nich, ale byla to rovina a doufal jsem, že by to mohlo vyjít. A nevyšlo," líčil Zabystřan.

Nepříliš známý Strolz si dojel pro životní úspěch rok poté, co byl vyřazen z rakouské reprezentace. V olympijské sezoně musel trénovat sám a nominaci do Pekingu mu zajistilo až senzační vítězství před měsícem ve slalomu v Adelbodenu, jež pro něj znamenalo i první stupně vítězů ve Světovém poháru. Pro start v kombinaci se navíc kvalifikoval až úplně na poslední chvíli 13. ledna díky zisku FIS bodů pro sjezd v Evropském poháru v Tarvisiu.

"Musím poděkovat celé své rodině. Vždycky ve mě věřili a teď se sen splnil," uvedl Strolz, jenž si po vyřazení z týmu musel i sám připravovat lyže. "Ještě v loni v létě jsem nebyl v týmu a dostal jsem se zpět. Konečně se všechny oběti a tvrdá práce vyplatily. Myslím, že jsem dobrým příkladem toho, že se nikdy nemáte vzdávat. Musíte v sebe věřit a využít svou šanci," dodal.

Rychlostní specialista Kilde získal druhou medaili v Pekingu po bronzu v superobřím slalomu. Další sjezdař Crawford si bronzem vynahradil zklamání ze sjezdu, kde mu cenný kov unikl o sedm setin.

Navzdory slušnému pátému místu ve sjezdu neuspěl loňský mistr světa v kombinaci Marco Schwarz z Rakouska, jenž si ve svém silnějším slalomu pozici nevylepšil. Šestinásobný vítěz hodnocení kombinace v SP Alexis Pinturault z Francie byl ve sjezdu až jedenáctý a slalom nedokončil.

Strolz může být posledním vítězem kombinace na velké akci. Vzhledem k větší specializaci lyžařů už není tato kdysi prestižní disciplína součástí Světového poháru a hrozí jí vyřazení z programu MS i ZOH. Na start se postavilo 27 lyžařů a celý závod jich dokončilo sedmnáct, přičemž poslední závodníci nabrali ztrátu v desítkách sekund.