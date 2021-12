Rakousko se pomalu otevírá lyžařům, přísnější pravidla pro vstup zavádí Itálie

Vídeň/Řím/Paříž/Bern/Bratislava - Zájemci o lyžování v Alpách již mají k dispozici desítky lyžařských rezortů v různých zemích, neočkovaní mohou nicméně bez větších komplikací lyžovat pouze ve Francii a ve Švýcarsku. Rakousko se postupně otevírá turistům po téměř třítýdenní uzávěře. Zpřísnění naopak ohlásila Itálie, která bude pro vstup do země požadovat po neočkovaných pětidenní karanténu. Ve Švýcarsku zase platí povinnost testovat se před příjezdem i několik dní po příjezdu a výsledek dát vědět úřadům, jinak hrozí pokuta. Na Slovensku se začalo lyžovat minulý týden, do 25. prosince jsou však uzavřené hotely.

V Rakousku skončil 12. prosince plošný lockdown, do země tak znovu mohou cestovat turisté, kteří se prokáží buď očkováním, nedávným proděláním covidu-19 nebo negativním testem. Do hotelů, restaurací a na lanovky však negativní test nestačí a je potřeba očkovací certifikát nebo doklad o vyléčení z onemocnění covid-19. V zemi jsou stále zavřené bary a noční kluby, restaurace obsluhují jen usazené zákazníky a zavírají ve 23:00. Zrušená je také možnost oblíbeného popíjení a zpívání po lyžování, známá jako après-ski.

Jednotlivé spolkové země se v Rakousku turistům otevírají postupně. Zahraniční turisté se již mohou ubytovat v Tyrolsku, kde se nachází například údolí Zillertal, v jehož okolí je nyní otevřena asi polovina sjezdovek. V pátek se pak otevře také Salcbursko, kde leží známý rezort u města Kaprun, nebo Štýrsko a Horní Rakousy, na jejichž pomezí se rozprostírá masiv Dachsteinu.

Itálie ode dneška zpřísňuje cestovní pravidla pro obyvatele EU. Osoby bez očkování proti covidu-19 budou muset nastoupit pětidenní karanténu, ostatní se musí při příjezdu prokázat negativním PCR nebo antigenním testem. Nová pravidla budou platit zatím do 31. ledna. V zemi je částečně otevřených přes 60 lyžařských středisek, ve vnitřních prostorech a na lanovkách je nutné nosit roušky.

Švýcarsko požaduje po návštěvnících starších 16 let ze zemí schengenského prostoru vyplnění cestovního formuláře, PCR test ne starší než 72 hodin a další test, tentokrát stačí antigenní, který je nutné předložit úřadům daného kantonu čtyři až sedm dní po příjezdu. Pokud by návštěvník tuto povinnost nesplnil, hrozila by mu pokuta. Úřady rovněž na svých stránkách varují před možným trestním stíháním, pokud by se člověk prokazoval falešným očkovacím certifikátem.

Ve Švýcarsku lze lyžovat v desítkách rezortů, většina z nich je však zatím otevřena jen částečně a dostatek sněhu je nyní jen ve výše položených oblastech.

Pro návštěvu lyžařských středisek ve Francii je potřeba covidový certifikát, bez kterého nelze zakoupit skipasy ani se ubytovat. Na sjezdovky se tak mohou dostat jen návštěvníci, kteří jsou plně očkovaní, v posledním půlroce covid-19 prodělali nebo v posledních 24 hodinách absolvovali negativní test na koronavirus. Na lanovkách i ve frontách na vlek jsou povinné roušky. Začátkem prosince tam podle lyžařských serverů napadly desítky centimetrů sněhu a otevřených je nyní asi 40 rezortů, mnohé z nich však rovněž jen částečně.

Na Slovensku začala lyžařská sezóna minulý týden po částečném uvolnění epidemických restrikcí. Vleky a lanovky v zemi mohou využívat jen turisté, kteří jsou očkovaní proti covidu-19 nebo toto onemocnění prodělali; výjimku mají děti do věku 12 let a dvou měsíců. Slovensko také nadále vyžaduje při vstupu do země karanténu od cestujících, kteří nebyli plně očkovaní proti covidu-19.

Ubytovací zařízení na Slovensku nadále zůstávají pro turisty zavřena, restaurace mohou jídlo pouze rozvážet nebo vydávat přes okénko. Hotely budou moci znovu plně obnovit provoz od 25. prosince; hosté ale musejí být po dokončené vakcinaci nebo po prodělání covidu-19 a zároveň budou povinni předložit potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.