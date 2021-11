Rakousko čeká lockdown pro neočkované, rozhodnutí v neděli

Berlín/Amsterodam/Moskva - Rakousko čeká celostátní lockdown pro lidi bez očkování proti covidu-19. Příslušná rozhodnutí k zavedení tohoto opatření budou učiněna v neděli. Německo registruje 48.640 nových případů koronaviru, o něco méně, než předchozí den. Institutu Roberta Kocha vyzývá k návratu přísných restrikcí. Média v Nizozemsku informovala, že země kvůli šíření epidemie zavede o víkendu částečnou uzávěru.

Rakousko čeká lockdown pro neočkované, rozhodnutí padne v neděli

e platit v Horních Rakousích sousedících s Jihočeským krajem a v Salcbursku. Ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein dnes oznámil, že chce nařídit povinné očkování proti covidu-19 pro zdravotníky a pracovníky v pečovatelských službách. Epidemie v Rakousku rychle sílí, k dnešku připadá skoro 779 nově nakažených na 100.000 obyvatel v sedmidenním úhrnu. V Česku tato hodnota činí 614.

"Situace především v Horních Rakousích a Salcbursku vzbuzuje starosti," řekl ministr zdravotnictví Mückstein, když oznámil, že v obou spolkových zemích bude od pondělka platit karanténa pro lidi, kteří se nenechali očkovat proti covidu-19 a toto onemocnění v nedávné době neprodělali.

V neděli budou prostřednictvím videokonference jednat hejtmani jednotlivých spolkových zemí a také hlavní výbor Národní rady o možné celostátní karanténě pro neočkované a o tom, kdy by měla začít platit.

Deník Die Presse na svých internetových stránkách uvádí, že Schallenberg znovu odmítl, aby se omezení vztahovala na všechny obyvatele Rakouska. Uzávěra se podle něho nesmí vztahovat na lidi, kteří se sami před koronavirem chrání prostřednictvím očkování. "Solidaritu" s neočkovanými v podobě celostátní karantény odmítá. "Co by si měli myslet lidé, kteří se nechali očkovat, a přesto by pak kvůli lockdownu skončili zavření doma v kuchyni?" řekl kancléř.

Schallenberg upřesnil, že neočkovaní budou moci z domova odejít do práce, na nákup nezbytně nutných věcí a na zdravotní procházky. Policie bude kontrolovat namátkově. "Nežijeme přeci v žádném policejním státě," podotkl.

Hornorakouský hejtman Thomas Stelzer oznámil, že kromě lockdownu pro neočkované se v jeho spolkové zemi do 6. prosince ruší akce s velkým počtem účastníků s výjimkou těch sportovních a kulturních. Vánoční trhy se budou smět konat, nebude na nich ale možná konzumace na místě, zákazníci si jídlo a pití budou muset s sebou odnést. Do 6. prosince budou muset mít zavřeno noční bary a podobné podniky. Stelzer upozornil, že v hornorakouských nemocnicích je pro pacienty s covidem-19 vyhrazeno 103 míst na jednotkách intenzivní péče, z nich 89 je už obsazených. Připomněl také, že současná situace znamená mimořádnou zátěž pro zdravotníky. "I ty musíme chránit," dodal.

V rakouských nemocnicích nyní leží 2294 pacientů s koronavirovou infekcí, z toho 436 na jednotkách intenzivní péče. Od začátku pandemie covidu-19 se v Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, koronavirem nakazilo 934.950 lidí, 11.641 z nich zemřelo.

Za zhoršující se epidemické situace začínají dnes ve Vídni adventní trhy, platí na nich ovšem přísná hygienická opatření. Ke stánkům s dárky a občerstvením mohou jen lidé, kteří jsou očkovaní nebo se nedávno z covidu-19 uzdravili. Loni se obyvatelé rakouské metropole museli kvůli pandemii bez tradičních vánočních trhů obejít.

V Německu přibylo přes 48.000 nakažených, RKI vyzývá k navrácení restrikcí

Německo dnes oznámilo 48.640 nových případů koronaviru, tedy o zhruba 2000 méně, než je dosavadní maximum z předchozího dne. Vyplývá to ze statistik Institutu Roberta Kocha (RKI), podle kterého v zemi již pátý den za sebou dosáhla vrcholu takzvaná sedmidenní incidence. RKI zároveň vzhledem k síle čtvrté vlny v Německu vyzývá k navrácení přísných protiepidemických opatření. Ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes oznámil, že od soboty budou mít lidé znovu k dispozici testy na koronavirus zdarma.

Sedmidenní incidence, údaj o počtu nakažených na 100.000 obyvatel za poslední týden, je momentálně na hodnotě 263,7. V Česku je to 614 nakažených na 100.000 obyvatel.

RKI, který je hlavním německým úřadem pro potírání infekcí, žádá drastická omezení, mimo jiné "urgentně zrušit nebo se vyhýbat větším akcím a omezit veškeré nepotřebné kontakty", píše v týdenní zprávě. Šéf RKI Lothar Wieler dnes řekl, že je "pět minut po dvanácté".

Ministr zdravotnictví Spahn dnes upozornil, že co dva týdny se nárůst nově nakažených zdvojnásobuje. "Musíme udělat vše pro to, abychom tuto dynamiku zlomili, jinak celou zemi čeká hořký prosinec," cituje Spahna internetový portál týdeníku Der Spiegel. Navrhuje, aby na akce s větším počtem účastníků směli jen očkovaní nebo ti, kdo nemoc prodělali. Zároveň by ale museli mít aktuální test na koronavirus.

Od soboty se obnovuje bezplatné testování, které v Německu skončilo v polovině října. Po jeho znovuzavedení volali odborníci, podle kterých se ukázalo, že nutnost hradit testy z vlastní kapsy nemotivuje lidi ve zvýšené míře k očkování.

Nejhorší situace je v Sasku, kde se sedmidenní incidence vyšplhala na 569, v Durynsku činí asi 491 a v Bavorsku skoro 455. Sasko i Bavorsko sousedí s Českem.

Na jednotkách intenzivní péče bylo ve čtvrtek 2816 pacientů, volných zbývá 2493 míst. Mnoho nemocnic už odložilo plánované operace.

Koronavirus se v 83milionovém Německu od počátku epidemie prokázal u více než 4,94 milionu lidí, z nichž jich v souvislosti s covidem-19 97.389 zemřelo. Za posledních 24 hodin úřady zaznamenaly úmrtí 191 lidí. Plně naočkovaných je 67,4 procenta obyvatel Německa. Posilující dávku vakcíny dostalo 3,6 milionu lidí.

Německo s účinností od neděle zařadí Česko na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí, řekl ČTK ve čtvrtek český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Nově do této kategorie spadne i Rakousko. Lidé přijíždějící z těchto oblastí musejí do karantény a na test. To se netýká naočkovaných a těch, kdo se z covidu-19 uzdravili.

Nizozemsko podle médií o víkendu zavede částečnou uzávěru

Nizozemsko zavede o víkendu první částečnou uzávěru v západní Evropě od léta. S odvoláním na zdroje z nizozemské vlády o tom dnes informovala veřejnoprávní stanice NOS. K restrikcím hodlá kabinet premiéra Marka Rutteho přistoupit kvůli novému rozmachu koronavirové nákazy. Tisková konference předsedy vlády je plánována na 19:00.

Bary, restaurace a obchody, které neprodávají základní zboží, budou muset podle NOS zavírat již v 19:00. Opatření by měla vstoupit v platnost v sobotu a trvat aspoň tři týdny. Vláda se zároveň podle NOS chystá obyvatele země vyzvat, aby co nejvíce pracovali z domova. Na sportovních utkáních bude v nadcházejících týdnech platit zákaz přítomnosti diváků. Divadla, kina a školy naopak zůstanou otevřené. Kabinet premiéra Rutteho by měl rozhodnutí o konečné podobě nových restrikcích učinit dnes a oznámit je na tiskové konferenci v 19:00. Rutteho vláda už minulý týden oznámila nová opatření, která mají šíření nákazy zpomalit. Roušky jsou opět povinné na veřejných místech, jako jsou obchody, knihovny, nádraží, nemocnice a univerzity. Přibylo také míst, kde se lidé musí prokázat dokladem o tom, že jsou očkovaní, covid-19 prodělali nebo mají negativní test na koronavirus. Dříve ho potřebovali třeba při návštěvě restaurací, barů, kin, divadel nebo sportovních zápasů, od 6. listopadu jde i o terasy restaurací, muzea nebo posilovny. Hlavní poradní orgán nizozemské vlády pro boj s koronavirem ve čtvrtek doporučil v zemi zavést alespoň částečnou uzávěru. Stalo se tak poté, co země se 17,5 miliony obyvatel zaznamenala zhruba 16.300 nově nakažených za 24 hodin. To bylo nejvíce od začátku pandemie. Přestože míra proočkovanosti dospělých v Nizozemsku činí zhruba 85 procent, část nemocnic musela omezit běžnou péči, aby se mohla věnovat pacientům s covidem-19. Třetí posilující dávka vakcíny byla v zemi zpřístupněna malé skupině lidí s oslabenou imunitou a od prosince ji budou moci dostat lidé od 80 let. Průměrný věk hospitalizovaných, kteří nejsou naočkovaní proti covidu-19, činil v říjnu 59 let oproti 77 letům u očkovaných, uvedl nizozemský Národní institut veřejného zdraví (RIVM). Zhruba 56 procent lidí, kteří s covidem-19 leželi v nemocnici, nemělo buď žádné, nebo jen částečné očkování. Mezi pacienty na jednotkách intenzivní péče bylo toto číslo výrazně vyšší, žádnou nebo jen částečnou vakcinaci mělo 70 procent z nich. Rusko znovu hlásí více než 1200 mrtvých a více než 40.000 nakažených Rusko zaznamenalo během uplynulých 24 hodin úmrtí 1235 pacientů s covidem-19 a 40.123 nově odhalených případů nákazy koronavirem. Oznámily to dnes tiskové agentury s odvoláním na vládní krizový štáb. O den dříve to bylo 1237 úmrtí a 40.759 případů. "Po relativním poklesu počtu nových případů na začátku týdne denní přírůstek nově infikovaných druhý den za sebou překročil 40.000," upozornila agentura Interfax. Dodala, že nejvyšší údaje o počtu nakažených a úmrtí pacientů jsou opět hlášena z Moskvy, Petrohradu a Moskevské oblasti. V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo 8,992 milionu lidí, z nichž podle vládního štábu 252.926 nákaze podlehlo. Ruský statistický úřad Rosstat zaznamenal už více než 460.000 obětí pandemie covidu-19. Vláda rozdílná čísla krizového štábu a Rosstatu vysvětluje tím, že statistici do svých čísel zahrnují i zesnulé, u nichž se na nákazu virem SARS-CoV-2 přišlo až po smrti.