Raketu, která má znovu vynést astronauty k Měsíci, čeká poslední série testů

Washington - Novou raketu SLS (Space Launch System), která má zahájit další éru vesmírných cest k Měsíci, čeká poslední série testů před prvním zkušebním letem. Absolvuje je na odpalovací rampě Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, kam gigantický stroj o váze téměř 2600 tun z hangáru putoval přes deset hodin. Podle plánu americké vesmírné agentury NASA by první astronauti mohli vstoupit na povrch Měsíce v roce 2025.

Samotný převoz rakety SLS, která je vyšší než socha Svobody, byl velmi náročnou operací. Trasu od hangáru k rampě dlouhou 6,5 kilometru absolvovala raketa velmi pomalým tempem, celkem cesta trvala deset hodin a 28 minut a celou dobu ji mohli lidé sledovat v přímém přenosu.

Raketa SLS nyní bude na rampě 39B čekat do začátku dubna na sérii předletových testů. Právě ze startovacího komplexu 39 začaly před více než půlstoletím startovat vesmírné mise Apollo, které vynesly první astronauty na Měsíc. Ze stejného místa vyrazí do vesmíru mise Artemis, díky níž se mají lidé na povrch Měsíce vrátit. Cílem tentokrát bude stavba trvalé základny na povrchu Měsíce, která má být prvním krokem k pilotovaným letům k Marsu.

První let rakety SLS s lodí Orion bez posádky by se mohl uskutečnit už v květnu. Další mise Artemis II má letět s posádkou a po obletu Měsíce se vrátit k Zemi, cílem mise Artemis III pak už bude povrch Měsíce. Vůbec poprvé by na Měsíci měla stanout žena.

"Dámy a pánové, nejsilnější raketa na světě stojí před vámi," komentoval ve čtvrtek první cestu stroje k rampě ředitel NASA Bill Nelson, podle kterého tímto okamžikem začíná nová éra průzkumu vesmíru. Přímo na místě manévr sledoval i bývalý astronaut Tom Stafford, který v roce 1969 jako velitel mise Apollo 10 Měsíc obletěl.