Raketa firmy Blue Origin vynesla k vesmíru dceru prvního amerického astronauta

Van Horn (USA) - Z Texasu úspěšně odstartovala raketa New Shepard soukromé společnosti Blue Origin, která k hranicím vesmíru vynesla i dceru prvního amerického astronauta Alana Sheparda. Modul se šesti členy posádky po zhruba desetiminutovém letu bezpečně přistál v poušti, v přímém přenosu to mohli lidé sledovat na internetových stránkách společnosti, kterou vlastní nejbohatší muž světa Jeff Bezos.

Start původně plánovaný na čtvrtek byl odložen kvůli nepřízni počasí. Dnešní suborbitální let proběhl bez problémů. Modul, který se po prvních minutách letu oddělil od rakety, vystoupal do výšky zhruba 106 kilometrů. Pasažéři prožili několik minut ve stavu beztíže a poté modul za pomoci padáků sestoupil zpět k Zemi.

Nejsledovanější členkou posádky byla 74letá Laura Shepardová Churchleyová, nejstarší dcera prvního Američana ve vesmíru. Po Alanu Shepardovi, který do vesmíru poprvé letěl přesně před 60 lety, byla pojmenována i raketa firmy Blue Origin. Kromě Shepardové byl na palubě také Michael Strahan, bývalý profesionální hráč amerického fotbalu a televizní celebrita, a další čtyři platící pasažéři.

Svůj první let s modulem RSS New Step podnikla raketa New Shepard letos v červenci. Na palubě byl tehdy i Bezos. Druhý let se uskutečnil v říjnu, kdy do modulu, který je pilotován automaticky, usedl mimo jiné herec William Shatner, který je známý jako kapitán Kirk ze sci-fi seriálu Star Trek.