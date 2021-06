Rajnoch zatím z Eura není nadšený, připomíná mu MS v hokeji

Praha - Bývalý fotbalový reprezentant Jan Rajnoch zatím není z evropského šampionátu příliš nadšený, v základních skupinách mu chybělo víc kvalitních utkání a dramatických zápletek. Euro s 24 účastníky přirovnal k hokejovému mistrovství světa, které v nadsázce opravdu začíná až vyřazovací fází.

"Celkově z Eura nejsem úplně nadšený, jak jsem se na něj těšil. Ve skupinách bylo málo kvalitních zápasů, ale věřím, že se to zlepší ve vyřazovací části," řekl Rajnoch v rozhovoru s ČTK.

Nelíbí se mu postupový klíč ME, kdy se do osmifinále dostanou nejen první dva týmy z šesti skupin, ale i čtyři nejlepší mužstva ze třetích míst. "Pak se bavíme také o nějakých kalkulacích, jestli je lepší být první, druhý nebo třetí, a to je na nic. Kdyby postupovaly jenom dva týmy, to by byl jiný fofr. Zápas Anglie - Česko by nebyl takovou katastrofou, jakou byl. Samé úsměvy a všichni postoupení. Za mě ten systém není úplně šťastný," uvedl Rajnoch.

"Dostáváme se prakticky do stejné situace jako na mistrovství světa v hokeji. Ve skupině hrajeme skoro přípravné zápasy a pak ve vyřazovací fázi jedeme o všechno. Kdyby postupovaly dva týmy, tak se jede o všechno už od začátku," doplnil devětatřicetiletý někdejší obránce.

I kvůli tomu mu ve skupinách Eura chybělo větší drama. "Samotný šampionát tím ztrácí svou krásu a moment překvapení. Třeba skupiny F a E byly zajímavé až do konce, ale v dalších bylo o postupujících víceméně jasno už po dvou zápasech," konstatoval Rajnoch.

"Buď bych šampionát zkrouhnul zpátky na 16 účastníků, nebo naopak rozšířil na 32 celků jako na mistrovství světa, kde nejlepší dva týmy za skupiny postoupí do osmifinále" řekl.

Za největšího adepta na zlato nyní považuje zřejmě Itálii. "Azzurri" ve skupině A vyhráli všechny tři duely při skóre 7:0 a v osmifinále narazí na papírového outsidera Rakousko. "Nejen, že v přípravě naše smázli (4:0), ale smázli víceméně v klidu i celou skupinu. Jejich forma je famózní a správně načasovaná. Mají opravdu kvalitní tým, který si sednul, je správně namixovaný. Hrají moderní fotbal v rychlosti," řekl bývalý hráč Mladé Boleslavi, Slovácka, Olomouce nebo tureckých celků Ankaragücü a Sivassporu.

Osmifinálového soupeře českého týmu Nizozemska by se nebál. "Holanďani na mě také neudělali velký dojem. Měli lehčí skupinu a zvládli ji za devět bodů, ale jejich vítězství se asi očekávalo. Pravá forma se ukáže až ve vyřazovací části," uvedl Rajnoch.

"Itálie má skvělou formu, ale ostatní favorité mě zatím úplně nepřesvědčili. Nevím, jestli se šetřili. Samozřejmě jsou to skvělé mančafty, ale pořád mi nějaký šmrnc chybí. Možná je to i tím, jak je Euro rozlehlé po celé Evropě a nemá atmosféru turnajů v jedné nebo dvou zemích," dodal patnáctinásobný reprezentant.