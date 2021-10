Rajčata a salát meziročně zdražily o 60 pct

Praha - Na téměř pětiprocentní inflaci se v září kromě zdražování pohonných hmot a bydlení podílel nárůst cen potravin. Meziročně stouply především ceny některých druhů zeleniny, mléka či olejů. Naopak levnější bylo vepřové maso nebo jablka. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy zdražují potraviny plynule, teoreticky by měl být nejvyšší vzestup u obilovin a olejnin, klesat by měla cena masa.

Agrární komora ČR uvádí, že zemědělci prakticky ceny neurčují, jde spíš o potravináře a obchodníky. Potravináři uvedli, že ceny potravin kvůli rostoucím cenám vstupů růst musí.

Ceny zeleniny stouply proti loňskému září v průměru téměř o sedm procent. Nejvíc, skoro o 64 procent, zdražil ledový salát a o zhruba 60 procent rajčata. Podražila také cibule, a to zhruba o pětinu. Naopak skoro o pětinu levnější je meziročně mrkev a mírně zlevnily také papriky nebo hlávkové zelí.

Kromě zeleniny z potravin podražily oleje a tuky. Jejich ceny stouply o 14 procent. Podstatně dražší než loni je také mléko a máslo. Polotučné trvanlivé mléko stojí o sedm procent více, máslo zdražilo zhruba o devět procent.

Naopak levněji lze koupit vepřovou pečeni, která za rok zlevnila o pětinu. O desetinu levnější je vepřové maso.

Levněji než loni v září vychází také některé druhy ovoce. Citrony jsou levnější skoro o pětinu, konzumní jablka o 15 procent a pomeranče zhruba o desetinu. Naopak cena banánů meziročně stoupla o 12 procent.

"Potraviny jsou z dlouhodobého pohledu spíše tlumícím prvkem inflace a současný vývoj je jen 'drobnou' odchylkou od normálu. Budoucí vývoj cen je značně nejistý, vzhledem k turbulentnímu vývoji ostatních nákladů spojených s produkcí potravin, jako jsou ceny energií nebo cena lidské práce," řekl Pícha. Zemědělci ale nejsou podle něj v postavení, kdy by si mohli říct o férovou náhradu nákladů. "Takže lze očekávat, že ceny zemědělských komodit se brzy vrátí na běžnou úroveň, ovšem ceny potravin už zůstanou na vyšší hodnotě," dodal.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal ČTK sdělil, že polní plodiny kopírují z cenového hlediska globální trendy. "A v sortimentu, jako je ovoce nebo zelenina, jsme dlouhodobě nesoběstační. Ceny tak určují zemědělci za hranicemi Česka," uvedl.

Ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR Miroslav Koberna připomněl růst cen energií i pracovní síly. "Situace na trhu s potravinami je již delší dobu poměrně nepříznivá. Každé navýšení vstupů je velice nepříjemné a komplikuje další podnikání. Zároveň s plnou intenzitou doznívají dopady pandemie covid-19 a ani klimatické podmínky nejsou ideální," sdělil.

Meziroční růst spotřebitelských cen v září potřetí za sebou výrazně zrychlil, inflace se zvýšila na 4,9 procenta, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Vyšší meziroční růst byl naposledy v roce 2008. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.