Räikkönen přijde kvůli koronaviru o start ve Velké ceně Nizozemska

Zandvoort (Nizozemsko) - Bývalý mistr světa formule 1 Fin Kimi Räikkönen měl před Velkou cenou Nizozemska pozitivní test na koronavirus. Místo něj za tým Alfa Romeo pojede Polák Robert Kubica. Třináctý díl světového šampionátu má dnes od 15 hodin na programu kvalifikaci, v neděli se ve stejnou dobu uskuteční závod.

"Kimi nevykazuje žádné příznaky a daří se mu dobře. Ve svém hotelu se okamžitě uzavřel do izolace. Tým mu přeje rychlé uzdravení," uvedli zástupci Alfy Romeo v oficiálním prohlášení.

Jednačtyřicetiletý Räikkönen tento týden ohlásil, že po sezoně ukončí kariéru v F1, v níž zatím nasbíral rekordních 341 startů. Zatím není jasné, zda se stihne vrátit na příští Velkou cenu Itálie, která je na programu hned o dalším víkendu.

O pět let mladší Kubica, jehož kariéru málem ukončila těžká havárie v rallye v roce 2011, naposledy závodil ve formuli 1 po svém návratu do seriálu v roce 2019 v Abú Zabí ještě v barvách Williamsu. Do Alfy Romeo přišel vloni jako rezervní jezdec.