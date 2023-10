Ragbisté JAR otočili v závěru semifinále s Anglií a jsou opět ve finále MS

Saint-Denis (Francie) - Ragbisté Jihoafrické republiky postoupili podruhé za sebou do finále mistrovství světa. Úřadující šampioni otočili v semifinálové repríze finále minulého šampionátu duel proti Anglii a po výhře 16:15 budou za týden obhajovat titul proti Novému Zélandu.

Takticky hraný duel v dešti na Stade de France rozhodl Handré Pollard proměněným trestným kopem z poloviny hřiště necelé tři minuty před koncem. Angličané díky čtyřem trestným kopům a dropu Owena Farrella vedli do 69. minuty 15:6, pak ale RG Snyman jedinou pětkou v zápase vrátil Jihoafričany do zápasu. Pollard následně přidal dva body z konverze a v 78. minutě potrestal anglickou chybu v mlýnu precizně provedeným trestným kopem.

"Ukázali jsme, že se nikdy nevzdáváme, máme to v povaze jako tým a jako národ," uvedl Pollard, jenž byl strůjcem triumfu JAR před čtyřmi lety v Japonsku, ale do výběru pro letošní šampionát se původně kvůli zranění lýtka nedostal a byl povolán až v průběhu turnaje jako náhradník. "Ten trestný kop nám vybojoval mlýn, všechna čest našim hráčům, byli neuvěřitelní. Samotný kop byl velký okamžik, ale přesně po tomhle člověk touží, jako útoková spojka pro tohle žijete. Byla to zábava," řekl devětadvacetiletý hráč anglického Leicesteru.

"Jsem na kluky strašně pyšný, ale štve mě, že si nezahrajeme příští týden ten největší zápas. Začali jsme velmi dobře, zaskočili jsme je a museli udělat hodně změn. Ale zaslouží si ocenění za to, že bojovali až do konce a našli cestu k vítězství," uvedl anglický kapitán Farrell, jenž byl jediným skórujícím hráčem týmu i ve finálovém souboji s JAR před čtyřmi lety.

Příští sobotu se tak ve finále v Saint-Denis střetnou dva nejúspěšnější týmy historie MS, vítěz duelu mezi JAR a Novým Zélandem se stane prvním čtyřnásobným šampionem. Den předtím se Anglie utká o bronz s Argentinou.

Mistrovství světa v ragby - semifinále v Saint-Denis: Anglie - JAR 15:16 (12:6).